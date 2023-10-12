Американская дизайн-студия Toyota смотрит в будущее с Baby Lunar Cruiser

Студия CALTY Design Research от Toyota отмечает в этом году свое 50-летие, поскольку она отвечала за «все, от Toyota Celica 1978 года до Toyota Tacoma 2024 года ». Футуристический концепт Baby Lunar Cruiser был создан, чтобы отметить это событие.
Студия CALTY Design Research от Toyota отмечает в этом году свое 50-летие, поскольку она отвечала за «все, от Toyota Celica 1978 года до Toyota Tacoma 2024 года ». Футуристический концепт Baby Lunar Cruiser был создан, чтобы отметить это событие.
CALTY Design Research незаметно открыла свои двери в Эль-Сегундо, штат Калифорния, в 1973 году и проработала пять лет, а затем расширилась до новых помещений в Ньюпорт-Бич, где разработала дизайн для Celica второго поколения.
После создания масштабных моделей спортивных концептов со средним расположением двигателя студия заняла свое место и разработала проекты для серийных автомобилей, таких как Tacoma и Avalon 1995 года, Prius 1997 года, Highlander 2001 года и RAV4, а также Camry NASCAR в 2013, 2015 и 2015 годах. 2018. Концепты продолжали внедряться, в том числе чудак под названием Scion NYC.
В настоящее время Toyota работает над разработкой герметичного вездехода под названием Lunar Cruiser в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), и это вдохновило команду CALTY на разработку концепции Baby Lunar Cruiser.
Концептуальный электромобиль, который, как утверждается, сочетает в себе «футуристические возможности межпланетного исследовательского автомобиля» с суровым языком дизайна оригинального FJ40 Land Cruiser 4x4, управляется двойными джойстиками и передвигается с помощью мотор-колес.
Baby Lunar Cruiser приводится в движение электродвигателями в колесах.
Эти колеса обуты в безвоздушные шины. Здесь много стекол для кругового обзора, а на приборной панели дополненной реальности отображаются прямые трансляции с «полного набора камер и датчиков LiDAR/радаров». Интерьер можно настроить в соответствии с выполняемой миссией с помощью панелей модульного легкого грузового оборудования (MOLLE), а сиденье также можно регулировать. Загрузке сзади способствует разделенная задняя опора.
Естественно, поскольку это всего лишь концепция, такие вещи, как характеристики производительности и подробная информация о сборке, отсутствуют, но команда CALTY в прошлом воплощала свои идеи в жизнь, так что, возможно, мы увидим, как работающая модель будет развернута в будущем. ближайшее будущее.
по материалам https://newatlas.com
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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