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Узнайте, насколько Вы уверены в себе: быстрый психологический тест

Источник: esotericblog.ru 04 сентября 2023 6180
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Узнать, насколько Вы уверены в себе, и объективно оценить свое психологическое состояние на данный момент поможет этот графический тест. Внимательно рассмотрите эти 16 символов.

Узнайте, насколько Вы уверены в себе: быстрый психологический тест

Узнать, насколько Вы уверены в себе, и объективно оценить свое психологическое состояние на данный момент поможет этот графический тест. Внимательно рассмотрите эти 16 символов. И в каждой группе выберите по одному, который больше понравился с первого взгляда и который больше характеризует Вас. Подсчитайте количество баллов, которое у вас получилось. 

От 8 до 13 очков - Сейчас ваш стиль поведения зависит в первую очередь от мнения окружающих. Вы легко падаете духом и с большим трудом можете заставить себя заниматься тем, что Вам не по душе. Выбивает из колеи слово «надо». Мнительность мешает налаживать отношения с людьми. Нельзя сказать, что Вы - хозяин своих решений. При этом Вы слишком чувствительны, идете на поводу у своих эмоций. 

От 14 до 20 очков - Вы стремитесь найти свой путь, хотя пока плывете все больше по течению. Способны критически оценивать свои поступки. Так что окружающие не могут на вас повлиять, если у них нет достаточно убедительных для Вас аргументов. Если здравый смысл подсказывает, что позиция, которую Вы защищали, Вам во вред, то Вы в состоянии от нее отказаться. 

От 21 до 27 очков - В глубине души Вы считаете себя всегда правым и непогрешимым. Но и Вы подвержены внешнему влиянию. Есть два-три значимых для вас человека, перед мнением которых Вы пасуете и сдаете свои позиции. И все же, обладая рациональным и аналитическим мышлением, стремитесь найти золотую середину между собственными взглядами и теми ситуациями, которые ставит перед Вами жизнь. Помогает то, что инстинктивно вы выбираете правильный путь. 

От 28 до 34 очков - Вам очень нелегко отказываться от своих взглядов и принципов, даже если Вы видите, что не правы. Чем больше кто-то стремится повлиять на Вас, тем сильнее сопротивление. Но, скорее всего, за вашим внешним упорством скрывается не столько уверенность в себе, сколько боязнь попасть в неприятную ситуацию и «вызвать огонь на себя». 

От 35 до 40 очков - Если Вы что-то вбили себе в голову, переубедить невозможно. Вы жесткий человек, который безоглядно идет к поставленным целям. Но иногда Вы напрасно сжигаете мосты и потом потихоньку жалеете об этом. Но тот, кто хорошо Вас знает и предвидит Вашу реакцию, может умело и незаметно направлять Ваши действия. Так что поменьше упрямства и прямолинейности, побольше сообразительности и гибкости! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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