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Суп-пюре из баклажанов с миндалем

Источник: irina-taro.blogspot.ru 31 октября 2022 5612
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В этом супе используются запеченные баклажаны и соус бешамель, правда на основе из поджаренного измельченного миндаля

Суп-пюре из баклажанов с миндалем

В этом супе используются запеченные баклажаны и соус бешамель, правда на основе из поджаренного измельченного миндаля.

Крем-суп из запеченных баклажанов

Ингридиенты (на 6 порций):

  • 1,5 л. Овощного бульона 
  • 5-6 средних баклажанов
  • 1 крупная луковица
  • 5 ст.л. миндальной крошки (не обжаренной) 
  • 1 ст.л. муки 
  • 200мл. молока 
  • 50 г. Сливочного масла 
  • Мускатный орех 
  • Соль 
  • Растительное масло 

Для перечного масла: 

  • 50г сливочного масла 
  • Красный острый перец в хлопьях 

Для подачи: 

Сумах, поджаренный миндаль, карамелизированный лук, обжаренные кубики баклажанов – по желанию.

Баклажаны запечь на гриле или в духовке (наколов вилкой), так чтобы они стали мягкими. Затем ложкой отделить мякоть баклажана от кожицы. Мякоть нарубить.

Суп-пюре из баклажанов с миндалем

Лук нарезать мелко и подрумянить на смеси растительного и сливочного масла. Смешать поджаренный лук с мякотью баклажанов и залить овощным бульоном.

На сковородке поджарить быстро миндальную крошку вместе с мукой, постоянно помешивая. Добавить сливочное масло и перемешать так, чтобы не было комочков затем через 1-2 минуты, порциями добавляйте молоко (его не надо заранее подогревать) и тщательно размешайте.

Добавьте мускатный орех и орехово-молочную массу порциями, помешивая вылейте в суп.  

Посолите.

В отдельной сковородке растопите сливочное мало и прогрейте в нем перец. Это масло добавить в суп при подаче. опубликовано econet.ru

Автор: Ирина Таро

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Источник: https://econet.kz/

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