Зимний хит! Теплые салаты: 8 вкуснейших рецептов

В морозное время года мы отдаем предпочтение горячим блюдам и напиткам, и это неудивительно! Но теплыми могут быть не только супы и основные блюда, но и салаты

В морозное время года мы отдаем предпочтение горячим блюдам и напиткам, и это неудивительно! Но теплыми могут быть не только супы и основные блюда, но и салаты. Предлагаем вам 8 рецептов самых вкусных теплых салатов, которые нужно приготовить зимой!

ТЕПЛЫЙ САЛАТ СО СВЕКЛОЙ И АПЕЛЬСИНОМ

Этот рецепт понравится любителям оригинальных блюд и тем, кто следит за фигурой. Он очень прост в приготовлении, а результат превосходит все ожидания! Свекла отлично сочетается с апельсинами и орехами, а зелень придает блюду свежие нотки. Подавать блюдо можно как теплым, так и холодным.

Ингредиенты:

свекла – 4 шт.

апельсин – 2 шт.

грецкие орехи – 50 г

петрушка – 1 пучок

салатная смесь – 1 упаковка

соль и перец – по вкусу

Для заправки:

апельсиновый сок – 3 ст. ложки

дижонская горчица – 1 ст. ложка

яблочный уксус – 1 ст. ложка

оливковое масло – 2 ст. ложки

Как приготовить теплый салат со свеклой и апельсином:

1. Свеклу очистить и нарезать кубиками. Разложить на фольге, приправить солью и перцем, завернуть и поставить в разогретую до 200 градусов духовку. Запекать до готовности 60–90 минут.

2. Очистить апельсины, срезав кожуру ножом, чтобы можно было легче достать дольки. Их также следует вырезать ножом, чтобы избавиться от кожуры. Из оставшихся обрезков апельсина выжать сок.

3. Чтобы приготовить заправку, необходимо смешать апельсиновый сок, дижонскую горчицу, яблочный уксус, соль, перец и оливковое масло. Тщательно перемешать соус вилкой.

4. Готовую свеклу достать из духовки и переложить в салатницу. Заправить половиной получившегося соуса. К свекле добавить нарезанные дольки апельсина.

5. Грецкие орехи вымыть и подсушить в микроволновке в течение 2–3 минут. Петрушку мелко нарезать. Положить зелень и орехи к свекле с апельсинами, приправить салат солью и перцем, перемешать.

6. Выложить на тарелку салатные листья, а сверху – теплый салат из свеклы и апельсинов, заправить оставшимся соусом и подавать к столу.

7. Теплый салат со свеклой и апельсином готов.

Орекьетти со свежемаринованными помидорами и базиликом

Orecchiette или по-русски «ушки» – один из симпатичных видов пасты, популярной на юге Италии, в частности, в Апулии. Регион не столь известен за пределами страны своими гастрономическими свершениями, но местная паста, сладкие помидоры «черри»,базилик и оливковое масло позволяют создавать простые комбинации очень вкусных летних блюд.

Предоставляю вам судить самостоятельно, является ли предлагаемый рецепт теплым салатом или самостоятельным вторым (т.е. «первым», по итальянской традиции) блюдом. Скажу лишь, что, приготовив его, испытаете такое удовлетворение, будто испекли сложный пирог. Изумительно вкусно!

НАДО:

250 г помидоров «черри»

400 г орекьетте или другой южно-итальянской пасты, например, фузилли (паста должна легко пропитываться уксусом и чесноком)

Пучок базилика средних размеров, крупно порубленный

4 дольки чеснока, мелко порубленного

150 мл оливкового масла

30 мл белого винного уксуса

КАК ГОТОВИТЬ:

1. Вначале приготовить «начинку». Помидоры разрезать на половинки, сложить в миску. Туда же отправить чеснок, винный уксус и оливковое масло. Оставить помидоры мариноваться.

2. Тем временем кипятим соленую воду в большой кастрюле. Орекьетте готовятся 8-10 минут.

3. Готовую пасту тщательно осушить и тут же смешать с помидорами, которые к этому моменту уже достаточно настоялись в соусе.

4. В самый последний момент посыпать блюдо базиликом – и немедленно подавать.

КСТАТИ: весь секрет в том, чтобы смешать пасту с «начинкой» до того, как она остынет: только в этом случае она впитает соки и ароматы свежего маринада.

Салат с брюссельской капустой и гранатом

Сочетание фруктов и сыра с плесенью уже давно полюбилось многим. В этом рецепте его эффектно дополняет полезная и вкусная брюссельская капуста!

Ингредиенты:

брюссельская капуста – 400 г

яблоко – 1 шт.

сыр с плесенью – 40 г

гранат – 1 шт.

грецкие орехи – 10 шт.

бальзамический соус – 1 ст. ложка

соль и перец – по вкусу

Как приготовить теплый салат с брюссельской капустой и гранатом:

1. Маленькие кочаны брюссельской капусты разрезать пополам. Яблоко нарезать средними ломтиками. Смешать капусту и яблоки, выложить на противень, посолить, сбрызнуть оливковым маслом и поставить в разогретую духовку запекаться на 15 минут при температуре 180 градусов.

2. Сыр с плесенью порезать на мелкие кусочки. Орехи слегка обжарить на сковороде. Очистить гранат и разделить на зерна.

3. Достать капусту с яблоками из духовки, посыпать зернами граната, орехами и кусочками сыра. Сбрызнуть салат бальзамическим соусом.

4. Теплый салат с брюссельской капустой и гранатом готов.

Теплый рыбный салат в азиатском стиле

В Азии большой популярностью пользуются теплые салаты, которые представляют собой микс из свежих овощей и приготовленных в воке ингредиентов. Если у вас нет вока, замените его на обычную глубокую сковороду и приготовьте этот теплый салат с рыбой в азиатском стиле!

Ингредиенты:

филе рыбы – 500 г

зеленая фасоль – 200 г

морковь – 1 шт.

огурец – 1 шт.

красный лук – 1 шт.

чеснок – 2 зубчика

корень имбиря – 2 см

арахис – 50 г

соевый соус – 2 ст. ложки

лимонный сок – 2 ст. ложки

коричневый сахар – 2 ч. ложки

растительное масло – 1 ст. ложка

петрушка, базилик – по вкусу

Как приготовить теплый рыбный салат в азиатском стиле:

1. Нарезать лук тонкими полукольцами, мелко порубить чеснок. Разогреть масло в сковороде и обжаривать овощи 3–5 минут до золотистого цвета. Добавить зеленую фасоль и тертый корень имбиря. Готовить на среднем огне еще 7–10 минут, периодически помешивая.

2. Нарезать морковь и огурец соломкой при помощи ножа или овощечистки.

3. В сковороду к фасоли добавить сахар и соевый соус, перемешать. Как только сахар растворится, выложить рыбу и готовить 7–10 минут. После того, как рыба будет готова, добавить соломку из моркови и огурца, зелень и арахис. Выложить салат на блюдо и полить лимонным соком.

4. Теплый рыбный салат в азиатском стиле готов.

Пряный теплый салат из моркови

Всем известно, что морковь очень полезна, а еще из нее можно приготовить множество блюд! Этот теплый салат с изюмом станет отличной альтернативой летним вариантам салатов из свежей моркови

Ингредиенты:

морковь – 6 шт.

оливковое масло – 2 ст. ложки

кедровые орехи – 30 г

изюм – 50 г

чеснок – 1 зубчик

мята – 3–5 листиков

соль, карри, кумин (зира), корица – по вкусу

Для соуса:

винный укус – 1 ст. ложка

оливковое масло – 2 ст. ложки

карри (порошок) – 1 ч. ложка

тмин, чили, корица – 1/4 ч. ложки

чеснок – 1 зубчик

соль и черный перец – по вкусу

Как приготовить пряный теплый салат из моркови:

1. Морковь помыть, очистить и разрезать вдоль пополам или на 4 части. Положить в салатницу, сбрызнуть оливковым маслом и посыпать солью. Выложить на застеленный фольгой противень и запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20–30 минут до мягкости и золотистого цвета.

2. Приготовить заправку. Смешать винный уксус, 2 ст.ложки оливкового масла, специи, рубленый чеснок, соль, черный перец и тщательно взбить вилкой.

3. В небольшом сотейнике на среднем огне обжарить кедровые орехи в течение 2–3 минут. Добавить изюм, заправку и подогреть в течение 1 минуты, постоянно помешивая.

4. Запеченную морковь полить получившимся соусом, а сверху посыпать салат рубленой мятой.

5. Пряный теплый салат из моркови готов.

Картофельный салат с чечевицей и шпинатом

Если вы ищете оригинальный рецепт, попробуйте приготовить этот салат! Блюдо получается легким и в то же время очень сытным и питательным за счет чечевицы, картофеля и шпината. Его можно есть даже вегетарианцам!

Ингредиенты:

картофель – 500 г

шпинат замороженный – 1 упаковка

чечевица – 100 г

чеснок – 1 зубчик

сушеная клюква – 30 г

грецкие орехи – 50 г

оливковое масло – 2 ч. ложки

соль, перец – по вкусу

Для соуса:

оливковое масло – 3 ст. ложки

мед – 1 ч. ложка

дижонская горчица – 2 ч. ложки

лимонный сок – 2 ст. ложки

Как приготовить теплый картофельный салат с чечевицей и шпинатом:

1. Картофель отварить до мягкости, но так, чтобы он не был рассыпчатым. Остудить и порезать на крупные дольки.

2. Чечевицу отварить в подсоленной воде до готовности. Орехи слегка обжарить на сковороде без масла, а шпинат разморозить и слить лишнюю воду.

3. В глубокой сковороде разогреть оливковое маcло, положить туда картофель, приправить солью и перцем и обжаривать 10–12 минут до хрустящей корочки. Добавить мелко нарубленный чеснок, чечевицу, шпинат. Все ингредиенты перемешать и готовить в течение пары минут. Накрыть крышкой и тушить еще 2–3 минуты.

4. Переложить эту смесь в салатницу, добавить сушеную клюкву и обжаренные орехи.

5. Приготовить соус, смешав все ингредиенты заправки в небольшой миске. Взбить их вилкой до однородной массы. Заправить салат соусом.

6. Теплый картофельный салат с чечевицей и шпинатом готов.

Теплый салат с шампиньонами

Когда у вас нет времени на приготовление сложных блюд, сделайте этот простой салат с шампиньонами. Пряная руккола и кедровые орешки отлично сочетаются с грибами и придают блюду изысканный вкус!

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

руккола – 1 упаковка

кедровые орешки – 50 г

лук – 1 шт.

оливковое масло – 2 ст. ложки

бальзамический уксус – 1 ч. ложка

свежий базилик и петрушка – по 2–3 веточки

соль и перец – по вкусу

Как приготовить теплый салат с шампиньонами:

1. Грибы хорошо промыть, обсушить и нарезать тонкими пластинками, а лук – полукольцами.

2. В большой сковороде разогреть оливковое масло. Добавить грибы, лук и жарить 5–7 минут, пока грибы не приобретут коричневый оттенок. Добавить 1/2 ч. ложки уксуса и перемешать. Снять с огня.

3. Рукколу выложить на блюдо, поверх нее – грибы, а сверху – слегка обжаренные кедровые орешки.

4. Для заправки: в большой миске взбить оставшиеся масло и уксус, добавить нарезанные петрушку, базилик и перемешать. Приправить по вкусу солью и перцем. Полить салат этим соусом и подавать к столу.

5. Теплый салат с шампиньонами готов.

Теплый салат с тыквой и маринованным луком

Тыква и краснокочанная капуста не только отлично сочетаются по вкусу, но и обеспечивают блюду яркий и насыщенный цвет, а маринованный лук придает салату оригинальные нотки. Отличный вкус и минимум калорий!

Ингредиенты:

тыква – 500–700 г

краснокочанная капуста – 200 г

яблоко – 1 шт.

сельдерей – 2 стебля

грецкие орехи – 50 г

красный лук – 1 шт.

оливковое масло – 3 ст. ложки

соль, перец, молотый тмин – по вкусу

винный уксус – 2 ст. ложки

мед – 2 ч. ложки

Как приготовить теплый салат с тыквой и маринованным луком:

1. Разогреть духовку до 200 градусов. Тыкву очистить, удалить семена, нарезать ломтиками толщиной примерно 1 см. Сложить в отдельную посуду, добавить 1 ст. ложку масла, щепотку соли и перца. Выложить на застеленный бумагой противень в один слой. Запекать 20–30 минут до мягкости и золотистого цвета.

2. Капусту и сельдерей тонко нашинковать, яблоко порезать соломкой.

3. Приготовить заправку, смешав уксус, мед, молотый тмин, немного соли и перца. Подогреть в микроволновке 1–1,5 минуты. Нарезать красный лук, положить в этот маринад и оставить на 10–15 минут.

4. Соединить капусту, яблоко, сельдерей, тыкву и маринованный лук в большой салатнице. Посыпать грецкими орехами и зеленью петрушки. При желании добавить еще немного оливкового масла.

5. Теплый салат с тыквой и маринованным луком готов. опубликовано econet

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