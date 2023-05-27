10 вещей на кухне, от которых нужно избавиться

1. Неиспользуемые контейнеры Пользу пластиковых контейнеров трудно переоценить, но это не значит, что их должно быть много. Вам вполне хватит и двух-трех контейнеров разного размера. Судите сами: контейнеры занимают много места, а пользуетесь вы ими не так уж и часто. Поэтому от лишних комплектов лучше избавиться. 2. Лишние кружки

Коллекция кружек тоже занимает неоправданно много места на полках кухонного гарнитура. Освободите его для чего-нибудь еще, оставив только самые любимые чашки и кружки. При этом вовсе необязательно прятать их в шкаф: можно поставить сервиз на открытые полки, чтобы красивая посуда всегда была на виду.

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3. Ненужные вещи в ящика

Храните на кухне только нужные вам вещи. Избавьтесь от захламляющих ящики старых купонов и соусов, которые остались после ужина в фаст-фуде. Коллекция банок вам тоже ни к чему: оставьте пару-тройку банок разного размеры, а остальные пустите в дело — например, сделайте из них крутые подсвечники или цветочные вазы.

4. Старые губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды — главный источник микробов на кухне. Их нужно регулярно менять, иначе мытье посуды рискует стать бессмысленным. Чтобы губка оставалась сухой и чистой как можно дольше, фиксируйте ее после использования зажимом для бумаг. Также можно погреть губку одну минуту в микроволновой печи — от неприятного запаха и микробов не остается и следа.

5. Пластиковые пакеты



У многих из нас на кухне есть отдельный ящик для пластиковых пакетовиз супермаркета. Откажитесь от них в пользу холщовой сумки: она занимает куда меньше места и не вредит окружающей среде. Кроме того, такую сумку можно брать с собой в магазин: она не рвется и вмещает много продуктов. А чтобы не забыть сумку во время похода в супермаркет, храните ее в багажнике машины.

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6. Несвежие хлопковые полотенца

Хлопковые полотенца, которые есть практически на каждой кухне, лучше заменить одноразовыми бумажными салфетками. Дело в том, что полотенца быстро приходят в негодность: их нужно стирать не реже одного раза в неделю, иначе полотенца приобретают неприятный запах, от которого трудно избавиться. Одноразовые бумажные салфетки стоят дешевле и справляются с беспорядком ничуть не хуже хлопковых полотенец.

7. Ненужная техника

Бытовая техника на кухне занимает первостепенное место, но это не значит, что она должна загромождать пространство. К примеру, те, кто редко готовит, могут обойтись компактным холодильником в два раза меньше обычного, установив его на невысокий шкаф или встроив в стенку. А те, кто никогда не пользуется духовкой, могут купить только варочную панель, а пространство под ней использовать для хранения кухонной утвари.

8. Лишние кухонные ножи

Как известно, столовых приборов много не бывает, а вот от большого набора кухонных ножей лучше отказаться. Такие наборы стоят недешево, а ведь каждым ножом в комплекте не пользуются даже известные шеф-повара, ограничиваясь всего тремя или пятью ножами. Поэтому покупать такие наборы не имеет смысла даже искушенному гурману.

9. Неиспользуемые кулинарные книги

С приходом гаджетов кулинарные книги и журналы кажутся уже не такими полезными, как раньше. Конечно, здорово иметь книгу с рецептами от известных шеф-поваров, но только в том случае, если вы ей действительно пользуетесь. Если же корешок с именем Джейми Оливера или Гордона Рамзи просто радует ваш глаз, то лучше подарить эту книгу тому, кто найдет ей достойное применение, а место на полке освободить для чего-нибудь еще.

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