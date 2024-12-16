Пикантный картофель, запеченный в молоке с тмином

Попробуйте приготовить картофель с тмином — очень вкусно, просто и быстро!

Попробуйте приготовить пикантный картофель с тмином — очень вкусно, просто и быстро!

Ингредиенты на 4 порции

Инструкции

1. Почистить картофель, нарезать кубиками либо ломтиками (кому как больше нравится).

2. Добавить к картофелю соль, перец и тмин. Перемешать.

3. Выложить всю смесь в керамический либо чугунный горшок.

4. Залить молоком, сверху положить нарезанный кусок сливочного масла.

5. Запекать в духовке при температуре 180 градусов 40-60 минут (в зависимости от сорта картофеля время приготовления может варьироваться).

6. За 20 минут до готовности посыпать тертым сыром (по желанию).