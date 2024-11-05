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Отличный очищающий организм коктейль из свеклы и имбиря

Источник: samaposebe.com 05 ноября 2024 5976
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Очищающий коктейль для идеальной работы желудочно-кишечного тракта, отличного самочувствия и заряда энергией!

Отличный очищающий организм коктейль из свеклы и имбиря

Очищающий коктейль для  идеальной работы  желудочно-кишечного тракта,  отличного самочувствия и заряда энергией!

Ингредиенты:

  • 1 небольшая свекла 
  • 1 средняя морковь 
  • 1 сладкое яблоко 
  • 1 груша 
  • 2 столовые ложки свежего лимонного сока
  • 2 чайные ложки рубленого свежего имбиря
  • 2 стакана воды

Способ приготовления:

Морковь и свеклу очистить и порезать на крупные куски. Готовить на пару около 10 минут. Остудить. 
Смешать все ингредиенты в блендере и взбить до получения однородной массы.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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