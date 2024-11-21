Мандариновый тарт — быстро и очень вкусно!

Вот из него очень удобно делать быстрый тарт, когда вдруг неожиданно нагрянут гости. К чаю - просто идеально.

Вот из него очень удобно делать быстрый тарт, когда вдруг неожиданно нагрянут гости. К чаю - просто идеально.

Тарт с мандариновым конфитюром

готовое песочное тесто

форма для выпечки диаметром 20 см

сливочное масло для смазывания формы

Начинка:

300 мл банка мандаринового конфитюра с цедрой (можно заменить апельсиновым конфитюром с кусочками цедры)

50 г сливочного масла

1 лимон - сок и мелко натертая цедра

2 яйца

Как готовить:

Духовку разогреть до 200 градусов.

Форму для выпечки смазать малом. Тесто раскатать и выложить в форму, сделав бортики вровень с краем формы.

Мандариновый конфитюр выложить в сковороду, добавить сливочное масло, нагревать на медленном огне, помешивая, чтобы масло полностью растопилось. Добавить сок и цедру лимона, размешать и прогреть, не доводя до кипения.

Отдельно слегка взбить яйца, добавить к ним горячий конфитюр и тщательно перемешать. Смесь должна загустеть.

Вылить получившуюся смесь на тесто, разровнять, поставить в разогретую духовку, выпекать 20-25 минут.

Разрезать тарт удобнее полностью остывшим.опубликовано econet

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