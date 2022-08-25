Необычное варенье: «Пьяная свекла с лимоном»

Уже никого не удивишь вареньем, джемом или мармеладом из овощей, например, одним из самых популярных видов варенья из овощей является варенье из свеклы. Оно обладает прекрасным цветом, природной сладостью

Уже никого не удивишь вареньем, джемом или мармеладом из овощей, например, одним из самых популярных видов варенья из овощей является варенье из свеклы. Оно обладает прекрасным цветом, природной сладостью (очень важно для людей страдающих повышенным уровнем сахара в крови) и необычайной пользой.

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Рецепт варенья из сахарной свеклы претерпел изменения. Благодаря попытке довести его до совершенства многие хозяйки годами меняли состав и способ приготовления, однако, череда изменений пошли ему только на пользу

Вам понадобится:

Свекла — 1 кг.

Лимон (крупный) — 2 шт.

Сахар — 0,5 кг.

Ванильный сахар — 10 г.

Лимонная кислота — 0,5 ч. ложки.

Красное вино (в идеале — Кагор) — 100 мл.

Рецепт приготовления:

Свеклу тщательно моют, чистят и отваривают до готовности в воде с лимонной кислотой. Лимонную кислоту добавляют для того, чтобы свекла в процессе варки не потеряла свой цвет.

Отваренную свеклу натирают на мелкой терке либо измельчают с помощью мясорубки.

К получившейся массе добавляют красное вино, сахарный песок, доводят массу до кипения и варят около полутора часов.

Лимоны моют, цедру натирают на мелкой терке, а из самих плодов выдавливают сок.

После того, как варенье проварится полтора часа, в него добавляют сок и цедру лимонов, ванильный сахар; варят еще около 15 минут, расфасовывают по стерилизованным банкам и закатывают. опубликовано econet.ru

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