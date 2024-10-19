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Паштет из свеклы, копченого лосося и крем-сыра

Источник: trio-mia.livejournal.com 19 октября 2024 6164
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Очень нежный и деликатный паштет из свеклы и копченого лосося — вкусная и красивая закуска

Паштет из свеклы, копченого лосося и крем-сыра

Паштет из свеклы, копченого лосося и крем-сыра — очень нежный и деликатный паштет!

Надо:

  • 200 г  крем-сыра ( в оригинале маскарпоне)
  • 60 г вареной свёклы
  • 120 копчёного лосося
  • 1-2 ст.ложки лимонного сока
  • немного свежего укропа
  • чёрный перец по вкусу

Паштет из свеклы, копченого лосося и крем-сыра

Приготовление:

Поместить все ингредиенты (кроме перца) в блендер или фудпроцессор и взбить до однородного состояния.

Сначала  свёклу, рыбу и лимонный сок, потом добавить крем-сыр.

Лосось должен быть не очень соленый, прежде, чем вбзивать попробуйте. Крем-сыр слегка подсолен и соленый лосось, поэтому лосося возьмите сначала чуть меньше. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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паштет лосось еда рецепты свекла закуска

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