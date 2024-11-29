Сельдь в сметанно-яблочном соусе: нереально вкусно!

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Перебирая полки со старыми книгами, наткнулись тут на пожелтевшую, но в общем-то не очень и старую, книгу "Рыбные блюда". Читать интересно, и удивительно то, что двадцать лет назад люди у нас, оказывается, ели и гребешков, и лангустов...
Перебирая полки со старыми книгами, наткнулись тут на пожелтевшую, но в общем-то не очень и старую, книгу "Рыбные блюда". Читать интересно, и удивительно то, что двадцать лет назад люди у нас, оказывается, ели и гребешков, и лангустов, и улиток, делали масляно-анчоусные соусы, субиз, морне и супрем и запивали все шабли.
Ничего такого в нашей семье припомнить мы не смогли. Зато у нас была рыба - на все времена. Селедочка).
Еще один из рецептов тех лет, когда слово "залом" знали все, когда селедка была непременным блюдом и на праздничном, и на будничном столе.
Со сметаной, зеленым ароматным яблоком, оттененным свежестью лимонной цедры - она, любимая.
Ингредиенты:
Как приготовить:
Разделать сельдь на филе, зачистить от костей. Нарезать на порционные кусочки, выложить в селедочницу.
Яблоко натереть на крупной терке, зеленый лук мелко нарезать, смешать со сметаной и натертой лимонной цедрой. По вкусу добавить лимонный сок и соль, выложить слой яблочно-сметанного соуса на селедку и сразу подавать.
Естественно, с горячей картошечкой и рюмочкой это идеально, но мы сделали салат из авокадо, огурца и молодого редиса с крупномолотым черным перцем и душистым маслом - и не прогадали. Тоже очень неплохое сочетание. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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