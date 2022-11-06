6 лучших яичниц со всего мира

Сегодня мы расскажем о 8 блюдах на основе яиц, которые, возможно, заставят вас по-новому взглянуть на принципы приготовления завтрака.

Шакшука

Шакшука – блюдо израильской кухни. Рецепт имеет множество вариаций, использоваться могут самые разные начинки.

Но общий принцип приготовления шакшуки в следующем – это яйца, которые жарятся в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ.

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Фриттата

Фриттата – это итальянский омлет, который готовится с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Обычно жарят на плите, после чего доводят до готовности в духовке.

Неаполитанскую фриттату часто готовят с использованием макарон. Традиционно крестьяне добавляют лук-порей и сыр пармезан. Взбитые яйца заливаются на дно смазанной маслом сковороды, затем кладется начинка.

Когда нижний слой фриттаты начинает запекаться, сковороду можно закрыть крышкой и довести до готовности, поместив сковороду в духовку.

Орсини

Орсини – популярная закуска из яиц в итальянской кухне, которая подается с сыром и овощами.

Желтки отделяются от белков и остаются в половинке скорлупы. Белки взбиваются в пену и запекаются в духовке в формочке, после чего туда добавляется желток и сливочное масло.

Кокот

Кокот – это яйца, запеченные в порционных формах с добавлением начинки – мяса, ветчины, овощей, грибов.

Принцип приготовления – сперва в форму выкладывается начинка, после чего сверху разбивается яйцо. Все отправляют в духовку и запекают, либо варят на водяной бане.

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Уэвос ранчерос

Huevos rancheros (в переводе означает "яйца по-деревенски") – мексиканская яичница с национальным колоритом – добавлением красного перца, фасоли и острого соуса чили. Едят такую яичницу с маисовыми лепешками.

Тамагояки

Японский омлет тамагояки – национальная гордость Страны восходящего солнца. Для его приготовления сначала взбивают куриные яйца, а потом подмешивают бульон, в котором есть сахар, соевый соус, соль и другие приправы.

Смесь жарят в виде блинчиков, несколько раз переворачивая при приготовлении. Часто используют для приготовления роллов с самыми разными начинками.

Готовьте, экспериментируйте и приятного аппетита.опубликовано econet.ru