Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. 6 лучших яичниц со всего мира

6 лучших яичниц со всего мира

Источник: lady.tut.by 06 ноября 2022 6788
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Сегодня мы расскажем о 8 блюдах на основе яиц, которые, возможно, заставят вас по-новому взглянуть на принципы приготовления завтрака.

6 лучших яичниц со всего мира

Сегодня мы расскажем о 8 блюдах на основе яиц, которые, возможно, заставят вас по-новому взглянуть на принципы приготовления завтрака.

Шакшука

Шакшука – блюдо израильской кухни. Рецепт имеет множество вариаций, использоваться могут самые разные начинки.

Но общий принцип приготовления шакшуки в следующем – это яйца, которые жарятся в соусе из помидоров, острого перца, лукa и приправ.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

6 лучших яичниц со всего мира

Фриттата

Фриттата – это итальянский омлет, который готовится с начинками из сыра, овощей, колбасы или мяса. Обычно жарят на плите, после чего доводят до готовности в духовке.

Неаполитанскую фриттату часто готовят с использованием макарон. Традиционно крестьяне добавляют лук-порей и сыр пармезан. Взбитые яйца заливаются на дно смазанной маслом сковороды, затем кладется начинка.

Когда нижний слой фриттаты начинает запекаться, сковороду можно закрыть крышкой и довести до готовности, поместив сковороду в духовку.

6 лучших яичниц со всего мира

Орсини

Орсини – популярная закуска из яиц в итальянской кухне, которая подается с сыром и овощами.

Желтки отделяются от белков и остаются в половинке скорлупы. Белки взбиваются в пену и запекаются в духовке в формочке, после чего туда добавляется желток и сливочное масло.

6 лучших яичниц со всего мира

Кокот

Кокот – это яйца, запеченные в порционных формах с добавлением начинки – мяса, ветчины, овощей, грибов.

Принцип приготовления – сперва в форму выкладывается начинка, после чего сверху разбивается яйцо. Все отправляют в духовку и запекают, либо варят на водяной бане.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

6 лучших яичниц со всего мира

Уэвос ранчерос

Huevos rancheros (в переводе означает "яйца по-деревенски") – мексиканская яичница с национальным колоритом – добавлением красного перца, фасоли и острого соуса чили. Едят такую яичницу с маисовыми лепешками.

6 лучших яичниц со всего мира

Тамагояки

Японский омлет тамагояки – национальная гордость Страны восходящего солнца. Для его приготовления сначала взбивают куриные яйца, а потом подмешивают бульон, в котором есть сахар, соевый соус, соль и другие приправы.

Смесь жарят в виде блинчиков, несколько раз переворачивая при приготовлении. Часто используют для приготовления роллов с самыми разными начинками.

Готовьте, экспериментируйте и приятного аппетита.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

еда яичница овощи рецепт как приготовить

Еще от lady.tut.by

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Когда женщина плачет, это всегда позор для мужчины. Леонид Андреев
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.