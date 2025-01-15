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Творожная запеканка с морковью — вкусный и полезный низкокалорийный десерт

Источник: Econet 15 января 2025 5780
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Еще один вкусный и полезный десерт с минимальным содержанием жира, калорий и углеводов. Дополнительное преимущество — простота приготовления.

Творожная запеканка с морковью — вкусный и полезный низкокалорийный десерт

Еще один вкусный и полезный десерт с минимальным содержанием жира, калорий и углеводов. Дополнительное преимущество — простота приготовления.

Ингредиенты:

  • Морковь 1 кг
  • Яйца 4 шт.
  • Творог 200 г
  • Кунжут или орехи 20 г
  • Щепотка соли,
  • Масло растительное 1 ч.л.

Приготовление:

Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Отделите желтки от белков. Желтки взбейте до посветления, белки с щепоткой соли — до устойчивых пиков. В желтки добавьте творог, перемешайте до однородности. В творог вмешайте морковь, потом добавьте белки и аккуратно перемешайте. Форму для выпекания смажьте подсолнечным маслом. Выложите морковную массу и разровняйте. Посыпьте кунжутом или орехами. Запекайте 40 минут в духовке, разогретой до 180С. Для большей сладости можно добавить мед.

Питательная ценность на 100 грамм: 77 ккал.  опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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