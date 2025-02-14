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Домашняя ореховая паста

Источник: kitchenmag.ru 14 февраля 2025 6126
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Предлагаем вам вкусный и полезный аналог ореховой пасты без добавления рафинированного сахара. Такая паста прекрасно сочетается с фруктовыми брускеттами, а также ее можно добавлять в каши

Домашняя ореховая паста

Предлагаем вам вкусный и полезный аналог ореховой пасты без добавления рафинированного сахара. Такая паста прекрасно сочетается с фруктовыми брускеттами, а также ее можно добавлять в каши.

Ингредиенты:
  • Орехи макадамия150 г
  • Орехи кешью100 г
  • Кленовый сироп20 мл
  • Ваниль1 стручо
Способ приготовления:

1. Обжарить кешью на сухой сковороде на среднем огне 10 минут. Немного охладить и поместить в блендер вместе с орехами макадамия.

2. Измельчить орехи до консистенции густой сметаны, добавить кленовый сироп и семена ванили. Для это стручок нужно разрезать вдоль и извлечь семена острым кончиком ножа.

3. Еще раз все взбить и перелить в чистую, герметично закрывающуюся банку. Хранить пасту в холодильнике.  опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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еда рецепт ореховая паста орехи

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