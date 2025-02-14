Домашняя ореховая паста

1. Обжарить кешью на сухой сковороде на среднем огне 10 минут. Немного охладить и поместить в блендер вместе с орехами макадамия.

2. Измельчить орехи до консистенции густой сметаны, добавить кленовый сироп и семена ванили. Для это стручок нужно разрезать вдоль и извлечь семена острым кончиком ножа.

3. Еще раз все взбить и перелить в чистую, герметично закрывающуюся банку. Хранить пасту в холодильнике. опубликовано econet