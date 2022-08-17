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Баклажаны снова хит сезона!

Источник: Econet 17 августа 2022 6444
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Вот и настала та благодатная пора, когда урожай сам падает в сумки, мешки и вёдра — только успевай обрабатывать да на зиму готовить.

Баклажаны снова хит сезона!

Вот и настала та благодатная пора, когда урожай сам падает в сумки, мешки и вёдра — только успевай обрабатывать да на зиму готовить.

Полки дачных подвалов заметно повеселели — к поблёскивающим жёлтыми и розовыми боками банкам с компотами каждый день добавляются банки с солёными огурцами, краснощёкими маринованными томатами и зелёными застенчивыми болгарскими перцами.

Дошла очередь и до баклажанов. Замечательных крупных и мелких, круглых и удлинённых, белых, фиолетовых и почти чёрных..., которые как ни приготовь, всё будут шедеврами дачного стола!

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Одни из самых популярных блюд из баклажанов — это быстрые закуски, икра и салаты.  Но настоящим хитом летнего сезона можно считать блюдо, которое в народе прозвали «Баклажаны, как грибы».  Наверное за то, что и впрямь нежные скользкие ломтики «синих» напоминают по ощущениям  маринованные дары леса.

Давайте сегодня и приготовим этот деликатес вместе.

Баклажаны снова хит сезона!

Сразу хочется отметить — ни хлопот особых, ни ингредиентов сложных, ни времени долгого это блюдо не требует. Просто, быстро, для дачников — вообще почти даром (труд по выращиванию оставляем за кадром,  намного  же приятнее думать, что «ну совсем даром», правда?)

Что нам потребуется

  • Баклажаны (любые — чёрные, белые, бурые) — 2 кг
  • Чеснок —  можно 1 крупную головку, если любите остренькие. НО если хотите «как грибы», то средней хватит
  • Укроп — пучок 200-300 г  (и то же самое, любите более «запашистые» — 300 г, менее — то 200 граммов) 
  • Масло растительное — 1,5 стакана
  • Уксус 9% — 9-10 ст. ложек
  • Соль — 1.5- 2 ст. ложки
  • Вода — 2,5 литра

Для второго варианта (для маринада):

  • Лавровый лист — 4 шт
  • Лук репчатый — 2 луковицы
  • Душистый перец — 7-8 шт
  • Острый перец — по вкусу
  • Гвоздика — 4 шт
  • Сахар — 5 ст. ложек
  • Без укропа!

Как готовить

  • Налить в  большую кастрюлю воду. Добавить соль и уксус. Поставить на огонь.
  • Баклажаны промыть, убрать плодоножку, снять кожицу.
  • Нарезать кубиками размером в 1.5 — 2 см.
  • (Я давно кожицу снимать перестала — всех друзей уже «поразила», все ахи-охи позади, можно не добиваться 100% похожести, а вкуса кожица не портит).
  • Подготовленные баклажаны забросить в кипящий рассол. После повторного закипания варить 4.5 — 5 минут на среднем огне.
  • Снять с огня. Откинуть на дуршлаг и оставить (не перемешивая, не встряхивая, не утрамбовывая), чтобы рассол и горечь стёкли, а баклажаны остыли. Это занимает около часа.
  • Пока идёт процесс стекания горечи и остывания, отмерить масло и измельчить укроп и чеснок
  • Остывшие баклажанные ломтики смешать с нарезанными зеленью и чесноком, добавить масло.
  • Заполнить стеклянную банку той смесью, которую получили, утрамбовать, поставить на 5-6 часов в холодильник.
  • Получается закуска «как грибы» стандартная, в меру островатая, с приятным привкусом грибов.

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Вариант 2

Этот вариант придётся по душе тем, кто любит «крепкие» маринады и предпочитает еду поострее и поперчёнее. 

  • Как по первому варианту, баклажаны нарезать кубиками.
  • Закипятить воду и отварить в ней баклажаны  (после повторного закипания)  3-4 минуты. (Соль и уксус в этом случае не добавляются — отваривать нужно просто в воде!
  • После варки ломтики баклажанов разложить в банки, прослаивая подготовленным чесноком и порезанным репчатым луком. Добавить гвоздику, душистый перец, лавровый лист, любителям особо острого — и острый горький перец.

Маринад

  • 1 литр воды довести до кипения, добавить 2 ч. ложки с горкой  соли, 3 ст. ложки сахара, 6 ст. ложек 9% уксуса.
  • Залить горячим маринадом баклажаны в банке. Остудить. Убрать на 5- 6 часов в холодильник.
  • Подсолнечным маслом можно будет приправить закуску во время подачи на стол.
    опубликовано econet.ru

При любом  варианте баклажаны за 5-6 часов пребывания в холодильнике пропитываются ароматом и вкусом чеснока, укропа или специев — и через несколько часов «грибочки» можно уже подавать на стол). 2 недели блюдо в холодильнике будет храниться отлично!
А если хотите на зиму - нужно банки с баклажанами простерилизовать.

КОНЕЧНО, всегда лучше сначала сделать небольшую порцию и посмотреть, как получается. Вы сразу увидите, что вам надо будет добавить или уменьшить.

В нашей семье, например, остановились на первом варианте. Причём порцию приходится делить надвое, потому что «не сошлись» во вкусах на количество чеснока и соли.  

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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баклажан еда рецепт

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