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Карамелизированные орехи с корицей, имбирем и кофе

Источник: Econet 20 декабря 2024 6298
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Предлагаем вам необычную закуску в виде карамелизированных орехов, которые также можно добавлять, например, в салаты.

Карамелизированные орехи с корицей, имбирем и кофе
 
Предлагаем вам необычную закуску в виде карамелизированных орехов, которые также можно добавлять, например, в салаты.

Ингредиенты:

  • Смесь орехов несоленых (грецкие орехи, фундук, миндаль) 250 г
  • Яичный белок 1 шт.
  • Сахар6 ч. л.
  • Кофе молотый 2 ст. л.
  • Корица молотая 2 ч. л.
  • Имбирь молотый 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В небольшой миске слегка взбить вилкой яичный белок в течение 30 секунд пока сверху не будет пенки, а внутри жидкости. Добавить орехи в миску и хорошо перемешать.

2. В другой миске смешать сахар, кофе, корица и имбирь. Вынуть орехи из яйца вилкой и опустить их в миску со специями. Еще раз перемешайте, чтобы сухая смесь покрыла все орехи.

3. Выложить  орехи в один слой на противень с пергаментной бумагой или силиконовый коврик так, чтобы они как можно меньше касались друг друга и выпекать в предварительно разогретой до 125 градусов духовке 25 минут. опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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