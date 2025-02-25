Лучшие рецепты сырников: готовим быстро и очень вкусно

Идеальные сырники приготовить совсем не сложно. Они не только порадуют своим вкусом, еще это блюдо очень полезно, ведь в его составе есть богатый кальцием творог
Идеальные сырники приготовить совсем не сложно. Они не только порадуют своим вкусом, еще это блюдо очень полезно, ведь в его составе есть богатый кальцием творог. Готовить сырники – это одно удовольствие, если знать парочку правильных рецептов.
Что нам понадобится:
Как готовить:
1. Положите весь творог в посудину и разомните его вилкой так, чтобы в нем не осталось крупных комков. Добавьте туда яйца, всыпьте сахар и тщательно все перемешайте.
2. Всыпьте в творог 5 столовых ложек (с горкой) муки и тщательно перемешайте. Можно добавить немного больше муки, сырники получатся тогда более плотными. Или муки можно добавить чуть меньше, и тогда сырники будут нежнее.
3. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в нее подсолнечное масло.
4. Насыпьте на тарелку немного муки. Слепите несколько небольших шариков из получившейся творожной массы и положите их на тарелку. Затем по очереди обкатывайте творожные шарики в муке, чуть приплескивайте их и выкладывайте на сковороду.
5. Обжаривайте сырники 1–2 минуты до появления золотистой корочки. Затем переверните их на другую сторону и также обжарьте до золотистого состояния.
Что нам понадобится:
Как готовить:
1. Взбейте яйца, постепенно добавьте к ним манку, перемешайте.
2. Положите творог в посудину, добавьте к нему ваниль, сахар, соль, хорошо перемешайте. Манно-яичную смесь добавьте к творогу, положите изюм, снова перемешайте.
3. Сформируйте из массы сырники, обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.
Что нам понадобится:
Как готовить:
1. Размять творог в посудине, добавить яйца и перемешать. Добавить манную крупу, сахар, соль, ваниль, разрыхлитель и хорошенько размешать. Досыпьте ягоды, аккуратно перемешав их с тестом.
2. Выложить творожную смесь ложкой, смоченной водой, в формы для маффинов. Если формочки не силиконовые, смажьте их маслом. Формы наполняйте не полные, так как сырники немного поднимутся при выпекании.
3. Выпекать сырники 30 минут в духовке, разогретой до 170 градусов.
Что нам понадобится:
Как готовить:
1. В протертый через сито творог добавить сахар, яйца, муку, мелко нарезанные размоченные сухофрукты (курагу и изюм), натертое на терке яблоко и очень хорошо перемешать.
2. Сформировать сырники и жарить в хорошо разогретом масле до образования румяной корочки.
Всегда подавайте сырники со сметаной – тогда вы поймете, что ваш кулинарный шедевр из творога удался.опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий