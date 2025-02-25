Лучшие рецепты сырников: готовим быстро и очень вкусно

Идеальные сырники приготовить совсем не сложно. Они не только порадуют своим вкусом, еще это блюдо очень полезно, ведь в его составе есть богатый кальцием творог

Идеальные сырники приготовить совсем не сложно. Они не только порадуют своим вкусом, еще это блюдо очень полезно, ведь в его составе есть богатый кальцием творог. Готовить сырники – это одно удовольствие, если знать парочку правильных рецептов.

Классические сырники

Что нам понадобится:

350 г творога

2 яйца

6 ст. ложек пшеничной муки

2 ст. ложки сахара

Подсолнечное масло

Как готовить:

1. Положите весь творог в посудину и разомните его вилкой так, чтобы в нем не осталось крупных комков. Добавьте туда яйца, всыпьте сахар и тщательно все перемешайте.

2. Всыпьте в творог 5 столовых ложек (с горкой) муки и тщательно перемешайте. Можно добавить немного больше муки, сырники получатся тогда более плотными. Или муки можно добавить чуть меньше, и тогда сырники будут нежнее.

3. Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в нее подсолнечное масло.

4. Насыпьте на тарелку немного муки. Слепите несколько небольших шариков из получившейся творожной массы и положите их на тарелку. Затем по очереди обкатывайте творожные шарики в муке, чуть приплескивайте их и выкладывайте на сковороду.

5. Обжаривайте сырники 1–2 минуты до появления золотистой корочки. Затем переверните их на другую сторону и также обжарьте до золотистого состояния.

Сырники в манке

Что нам понадобится:

600 г творога (на большее количество порций)

30 г манной крупы

3 яйца

3 ст. ложки сахара

щепотка соли

подсолнечное масло

1 щепотка ванили

изюм

Как готовить:

1. Взбейте яйца, постепенно добавьте к ним манку, перемешайте.

2. Положите творог в посудину, добавьте к нему ваниль, сахар, соль, хорошо перемешайте. Манно-яичную смесь добавьте к творогу, положите изюм, снова перемешайте.

3. Сформируйте из массы сырники, обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.

Сырники в духовке

Что нам понадобится:

500 г творога

3 яйца

3 ст. ложки манной крупы

1 щепотка ванили

10 г разрыхлителя для теста

0,5 ч. ложки соли

2 ст. ложки сахара

150 г вишен без косточек

растительное масло

Как готовить:

1. Размять творог в посудине, добавить яйца и перемешать. Добавить манную крупу, сахар, соль, ваниль, разрыхлитель и хорошенько размешать. Досыпьте ягоды, аккуратно перемешав их с тестом.

2. Выложить творожную смесь ложкой, смоченной водой, в формы для маффинов. Если формочки не силиконовые, смажьте их маслом. Формы наполняйте не полные, так как сырники немного поднимутся при выпекании.

3. Выпекать сырники 30 минут в духовке, разогретой до 170 градусов.

Сырники с сухофруктами

Что нам понадобится:

250 г творога

150 г сахара

2 яйца

50 г пшеничной муки

1 яблоко

60 г сухофруктов

подсолнечное масло

Как готовить:

1. В протертый через сито творог добавить сахар, яйца, муку, мелко нарезанные размоченные сухофрукты (курагу и изюм), натертое на терке яблоко и очень хорошо перемешать.

2. Сформировать сырники и жарить в хорошо разогретом масле до образования румяной корочки.

Всегда подавайте сырники со сметаной – тогда вы поймете, что ваш кулинарный шедевр из творога удался.опубликовано econet

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