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Лучшие рецепты сырников: готовим быстро и очень вкусно

Источник: Econet 25 февраля 2025 6100
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Идеальные сырники приготовить совсем не сложно. Они не только порадуют своим вкусом, еще это блюдо очень полезно, ведь в его составе есть богатый кальцием творог

Лучшие рецепты сырников: готовим быстро и очень вкусно

Идеальные сырники приготовить совсем не сложно. Они не только порадуют своим вкусом, еще это блюдо очень полезно, ведь в его составе есть богатый кальцием творог. Готовить сырники – это одно удовольствие, если знать парочку правильных рецептов. 

Классические сырники

Что нам понадобится:

  • 350 г творога
  • 2 яйца
  • 6 ст. ложек пшеничной муки
  • 2 ст. ложки сахара
  • Подсолнечное масло

Как готовить:

1.  Положите весь творог в посудину и разомните его вилкой так, чтобы в нем не осталось крупных комков. Добавьте туда яйца, всыпьте сахар и тщательно все перемешайте.

2.  Всыпьте в творог 5 столовых ложек (с горкой) муки и тщательно перемешайте. Можно добавить немного больше муки, сырники получатся тогда более плотными. Или муки можно добавить чуть меньше, и тогда сырники будут нежнее.

3.  Поставьте сковороду на средний огонь и налейте в нее подсолнечное масло.

4. Насыпьте на тарелку немного муки. Слепите несколько небольших шариков из получившейся творожной массы и положите их на тарелку. Затем по очереди обкатывайте творожные шарики в муке, чуть приплескивайте их и выкладывайте на сковороду.

5.  Обжаривайте сырники 1–2 минуты до появления золотистой корочки. Затем переверните их на другую сторону и также обжарьте до золотистого состояния.

Сырники в манке

Что нам понадобится:

  • 600 г творога (на большее количество порций)
  • 30 г манной крупы
  • 3 яйца
  • 3 ст. ложки сахара
  • щепотка соли
  • подсолнечное масло
  • 1 щепотка ванили
  • изюм

Как готовить:

1. Взбейте яйца, постепенно добавьте к ним манку, перемешайте.

2. Положите творог в посудину, добавьте к нему ваниль, сахар, соль, хорошо перемешайте. Манно-яичную смесь добавьте к творогу, положите изюм, снова перемешайте.

3. Сформируйте из массы сырники, обжарьте на растительном масле до золотистой корочки.

Сырники в духовке

Что нам понадобится:

  • 500 г творога
  • 3 яйца
  • 3 ст. ложки манной крупы
  • 1 щепотка ванили
  • 10 г разрыхлителя для теста
  • 0,5 ч. ложки соли
  • 2 ст. ложки сахара
  • 150 г вишен без косточек
  • растительное масло

Как готовить:

1. Размять творог в посудине, добавить яйца и перемешать. Добавить манную крупу, сахар, соль, ваниль, разрыхлитель и хорошенько размешать. Досыпьте ягоды, аккуратно перемешав их с тестом.

2. Выложить творожную смесь ложкой, смоченной водой, в формы для маффинов. Если формочки не силиконовые, смажьте их маслом. Формы наполняйте не полные, так как сырники немного поднимутся при выпекании.

3. Выпекать сырники 30 минут в духовке, разогретой до 170 градусов.

Сырники с сухофруктами

Что нам понадобится:

  • 250 г творога
  • 150 г сахара
  • 2 яйца
  • 50 г пшеничной муки
  • 1 яблоко
  • 60 г сухофруктов
  • подсолнечное масло

Как готовить:

1.  В протертый через сито творог добавить сахар, яйца, муку, мелко нарезанные размоченные сухофрукты (курагу и изюм), натертое на терке яблоко и очень хорошо перемешать.

2.  Сформировать сырники и жарить в хорошо разогретом масле до образования румяной корочки.

Всегда подавайте сырники со сметаной – тогда вы поймете, что ваш кулинарный шедевр из творога удался.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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