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Оладьи из овсянки и черники

Источник: Econet 10 сентября 2024 6438
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Если очень хочется, то можно: рецепт диетического, но очень вкусного десерта, который не повредит вашей талии, зато зарядит тело белками

Оладьи из овсянки и черники

Если очень хочется, то можно: рецепт диетического, но очень вкусного десерта, который не повредит вашей талии, зато зарядит тело белками, полезными углеводами и витаминами!

 

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья 1 стакан
  • Нежирный творог 100 г
  • Кефир 100 мл
  • Яйца 2 шт.
  • Черника 1 стакан
  • Нежирный йогурт 3/4 стакана
  • Мед 1 ч.л.

Приготовление:

Измельчите хлопья в блендере, добавьте растертый творог, кефир и яйца. Аккуратно вмешайте в тесто ягоды и оставьте на 15 минут. Жарьте оладьи на разогретой сковороде с антипригарным покрытием под крышкой на среднем огне по 3 минуты с каждой стороны. Подавайте с соусом из йогурта и меда.

Питательная ценность: 110 ккал на 100 грамм.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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оладьи овсянка черника еда рецепты

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