Как разгладить одежду мгновенно и без утюга

Как правило, времени на всё не хватает, так что любому из нас приходилось в последний момент выуживать рубашку или брюки из кучи неглаженого белья и гладить буквально на бегу.

Глажка отнимает массу времени, особенно если вам надо подготовить одежду для всех на неделю и развесить по шкафам. Как правило, времени на всё не хватает, так что любому из нас приходилось в последний момент выуживать рубашку или брюки из кучи неглаженого белья и гладить буквально на бегу.

К счастью, у этой проблемы есть простое и гениальное решение – разглаживающий спрей, который не оставляет пятен, быстро сохнет и который легко приготовить в домашних условиях.

Что нужно для приготовления чудо-спрея:

пустая чистая бутылочка с разбрызгивающей насадкой

1 столовая ложка кондиционера для волос

1 столовая ложка белого уксуса

2 стакана дистиллированной воды

Инструкция

Добавьте все указанные выше ингредиенты в бутылку в произвольном порядке и хорошенько взболтайте.

После этого распылите получившийся состав на мятые участки одежды. Распрямите ткань руками и повесьте на несколько минут на вешалку, чтобы она подсохла. Пока вы наводите марафет (краситесь, причёсываетесь, обуваетесь) всё подсохнет. опубликовано econet