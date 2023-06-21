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Как разгладить одежду мгновенно и без утюга

Источник: Econet 21 июня 2023 4960
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Как правило, времени на всё не хватает, так что любому из нас приходилось в последний момент выуживать рубашку или брюки из кучи неглаженого белья и гладить буквально на бегу.

Как разгладить одежду мгновенно и без утюга

Глажка отнимает массу времени, особенно если вам надо подготовить одежду для всех на неделю и развесить по шкафам. Как правило, времени на всё не хватает, так что любому из нас приходилось в последний момент выуживать рубашку или брюки из кучи неглаженого белья и гладить буквально на бегу.

К счастью, у этой проблемы есть простое и гениальное решение – разглаживающий спрей, который не оставляет пятен, быстро сохнет и который легко приготовить в домашних условиях.

Что нужно для приготовления чудо-спрея:

  • пустая чистая бутылочка с разбрызгивающей насадкой
  • 1 столовая ложка кондиционера для волос
  • 1 столовая ложка белого уксуса
  • 2 стакана дистиллированной воды

Инструкция

Добавьте все указанные выше ингредиенты в бутылку в произвольном порядке и хорошенько взболтайте.

После этого распылите получившийся состав на мятые участки одежды. Распрямите ткань руками и повесьте на несколько минут на вешалку, чтобы она подсохла. Пока вы наводите марафет (краситесь, причёсываетесь, обуваетесь) всё подсохнет. опубликовано econet

Источник: https://econet.kz/

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лайфхак одежда глажка

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