5 эффективных трюков, позволяющих выполнить больше дел

В этой статье мы расскажем, как стать продуктивным ниндзя, уделяя меньше внимания распределению времени и больше —управлению своей энергией

В этой статье мы расскажем, как стать продуктивным ниндзя, уделяя меньше внимания распределению времени и больше —управлению своей энергией.

1) Знайте, когда вы находитесь в наилучшей форме и стройте планы сообразно этому.

Чарли Мангер, вице-президент Berkshire Hathaway, использовал подобную систему для непрерывного самосовершенствования.

Он определил наилучшее для себя время, а затем постоянно тратил один из таких часов на обучение.

Чарли Мангер обнаружил одну стратегию, когда был молодым адвокатом. Он принял решение: каждый раз, когда правовая работа окажется не столь интеллектуально стимулирующей, как хотелось бы, «Я буду продавать лучший час дня себе». Он собирался иначе использовать оплачиваемое время на пике дня и посвящать его собственным размышлениям и обучению. «И только после совершенствования своего разума, после того, как я потрачу самый продуктивный час на себя, я стану продавать свое время клиентам».

Вы утренний жаворонок? Ночная сова? Устаете после ланча? Чувствуете себя лучше после короткого дневного сна? Выясните, что работает на вас, и используйте это в своих планах.

2) Спите достаточное количество времени. Нет, вам не удастся обмануть себя в том, что касается сна.

Уловки с послеобеденным отдыхом приводят к целому каскаду негативных последствий, из которых не самым мелким является снижение проактивности.

Независимо от того, насколько хорошо вам удалось провести день после бессонной ночи, вы вряд ли чувствовали себя самым бодрым и радовались за мир. Ваш более негативный, чем обычно взгляд на все был результатом общего ухудшения настроения, являющегося нормальным последствием переутомления. И что важнее настроения: такое состояние разума часто сопровождается снижением способности мыслить и действовать на опережение, контролировать импульсы, позитивно относиться к себе, сочувствовать окружающим и вообще использовать эмоциональное восприятие.

Действительно, люди, эмоции которых после бессонной ночи столь неустойчивы, могут быть причислены к психопатам.

Сочетание этих вещей изменяет результаты, получаемые по клинической шкале аффективных расстройств, часто переводя совершенно нормальных людей за границу зоны адекватности. Поэтому, при тестировании в такой специфичный день, некоторые из них оказывались классифицированы, как находящиеся в состоянии депрессии, или даже как психопаты.

3) Рассеянность отупляет

Школа в Нью-Хевен была расположена рядом с шумной железнодорожной веткой. Измеряя влияния этих звуков на успеваемость, пара исследователей отметила, что только одна сторона здания выходит на пути. Учащиеся в классах на этой половине постоянно подвергались действию шума, а в остальном полностью походили на своих товарищей.

Ученые обнаружили поразительную разницу между двумя сторонами школы. Ученики шестых классов на половине, обращенной к поездам, весь год отставали от своих сверстников с тихой стороны. Следующие данные появились, когда привлеченные исследованием горожане установили шумопоглощающие щиты. Исследователи обнаружили, что это сгладило различия: теперь продуктивность студентов на обеих сторонах здания сравнялась.

Рассеянность может привести к тому, что вы не заметите проходящих мимо горилл. Серьезно.

4) Работайте там, где обычно выполняете задания

Знаете, где вы продуктивны? Идите туда. А как насчет места, где вы всегда считаете ворон и теряете время? Избегайте его.

Профессор из USC Венди Вуд, объясняет, как окружающая обстановка развивает привычки — да так, что ваш рассудок этого даже не замечает.

Привычки появляются в результате поэтапного изучения связей между действием и результатом ассоциируемых с ними обстоятельств. После формирования привычки, различные элементы окружения могут стать стимулами, запускающими поведение независимо от намерения и отсутствия определенной цели… Очень часто разум этого даже не улавливает.

Обстоятельства значат больше, чем вы думаете.

5) Верьте в то, что делаете. Звучит как старомодное клише, но исследование подтверждает это.

Что происходит, если вы воспринимаете свои задачи как вызов, а не просто как работу, позволяющую прокормиться? Вы более аккуратны, заинтересованы и счастливы.

Исследование психологов Ами Врзесниевски и Джейн Даттон показывает, насколько сильно наши установки — то, на чем мы решили фокусировать внимание — влияют на нашу работу. Врзесниевски и Даттон следовали за группой уборщиков в больнице и обнаружили, что некоторые из них воспринимали свою деятельность, как работу — нечто, выполняемое только за оплату — и описывали ее, как скучную и бессмысленную. А другая группа воспринимала те же задачи, как вызов, и считала проведенные в больнице часы увлекательными и значительными. Вторая группа уборщиков выполняла свои обязанности иначе, чем первая. Они чаще вступали во взаимодействие с медсестрами, пациентами и посетителями, желая улучшить состояние каждого из тех, с кем контактировали. Вообще, они рассматривали свою работу в более широком контексте: не только убирали палаты и выкидывали мусор, но и вносили вклад в оздоровление пациентов и успокаивающую атмосферу больницы.

Как это сделать? Это связано с взаимодействием с людьми, получающими пользу от вашей работы.

Профессор из Wharton, Адам Грант, провел исследование, стараясь повысить мотивацию сотрудников университетского call-центра.

Когда работникам call-центра показывали письма благодарных студентов, получивших стипендию благодаря разговорам с ними, их мотивация резко возрастала.

А что могло поднять ее еще выше? Разговор с этими студентами.

Когда сотрудники лично встретились с одним из получателей стипендии, то стали еще энергичнее. Средний работник удвоил количество звонков в час и минут на проводе в неделю. Действуя более усердно, сотрудники помогли большему числу выпускников, доведя количество еженедельных стипендиатов до 144%.

Еще более впечатляет то, что доходы самих работников выросли в 5 раз: с 412 долларов до встречи с получателем стипендии до более чем 2000 долларов после нее. Никогда не стоит недооценивать силу правильного подхода. опубликовано econet

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