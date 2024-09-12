На открытом огне: 9 очень оригинальных рецептов

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Рыба идеальна для открытого огня: она быстро маринуется и еще быстрее готовится. А значит, остается сочной, нежной, вкусной, да еще и пропитывается ароматным дымком. Устоять невозможно! И поэтому мы предлагаем вам разнообразить эти выходные приготовлением необычных красивых и аппетитных шедевров из морской рыбы.
Рыба идеальна для открытого огня: она быстро маринуется и еще быстрее готовится. А значит, остается сочной, нежной, вкусной, да еще и пропитывается ароматным дымком. Устоять невозможно! И поэтому мы предлагаем вам разнообразить эти выходные приготовлением необычных красивых и аппетитных шедевров из морской рыбы.
Понадобится:
Для глазури:
На 4 порции
45 мин
300 ккал
Приготовление:
1. Филе горбуши и креветки ополоснуть и обсушить. Рыбу нарезать кубиками и, чередуя с креветками, наколоть на шпажки. Смешать лимонный сок с вустерским соусом. Шашлык посолить, поперчить, сбрызнуть полученной смесью и оставить на 10 мин.
2. Сделать глазурь. Базилик промыть, обсушить, листочки отщипнуть и измельчить. Лимонный сок соединить с медом и слегка нагреть. Добавить базилик.
3. Гриль разогреть. Рыбу с креветками на шпажках смазать оливковым маслом и обжарить на гриле в течение 8–10 мин, периодически смазывая глазурью. Черри вымыть и разрезать на половинки. Готовые шашлыки выложить на тарелки, украсить половинками черри. Подать горячими.
Быстро, просто, вкусно
Понадобится:
На 2 порции
55 мин
345 ккал
Приготовление:
1. Промыть филе в проточной холодной воде, промокнуть, сбрызнуть лимонным соком и нарезать кусочками размером 2–3 см.
2. Перец вымыть, удалить семена и плодоножку, мякоть нарезать кусочками толщиной 2–3 см. Морковь вымыть, очистить, нарезать небольшими кубиками. Соединить уксус и сахар, все хорошо перемешать, залить этой смесью нарезанную морковь, оставить на 30 мин.
3. Треску, кусочки моркови и нарезанный перец нанизать вперемешку на шампуры, посолить и поперчить.
4. Жарить на открытом огне до румяной корочки.
5. Перед подачей на стол полить соком лайма.
Понадобится:
На 5 порций
30 мин
235 ккал
Приготовление:
1. Рыбу выпотрошить, отрезать голову, тщательно промыть тушку скумбрии и обсушить бумажными полотенцами.
2. Засыпать рыбу солью, оставить на 15 мин, стряхнуть лишнюю соль, поперчить.
3. С розмарина оборвать листочки, истолочь в ступке. Соединить толченый розмарин, сок лимона и 1 стакан воды. Залить этим маринадом рыбу и оставить на 1 ч.
4. Решетку разогреть, смазать маслом. Рыбу достать из маринада, удалить хребет, «расплющить». Закрепить в решетке скумбрию и обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Понадобится:
Для соуса:
Для глазури:
На 3 порции
30 мин
330 ккал
Приготовление:
1. Филе хека вымыть, обсушить, разрезать на порционные куски.
2. Сделать глазурь. В глубокой миске соединить апельсиновый сок, сахар и соевый соус, хорошо перемешать, добавить масло и кориандр, еще раз хорошо перемешать.
3. Залить смесью филе хека, оставить на 10 мин.
4. Сделать соус. Ананас и дыню нарезать кусочками. Перец чили вымыть, обсушить, очистить от семян, мякоть нарезать. Соединить фрукты с перцем и уксусом, измельчить все с помощью блендера.
5. Гриль сильно разогреть, уложить рыбу и обжарить по 1 мин с каждой стороны. Посыпать зеленью кинзы. Соус подать отдельно.
Понадобится:
Для соуса:
На 4 порции
30 мин
230 кка
Приготовление:
1. Сделать соус. Лимонный сок уварить до половины объема, влить сливки и перемешать. Затем постепенно, помешивая, добавить масло, а когда оно растопится, положить зеленый лук.
2. Соединить сок лимона и укроп, перемешать. Филе рыбы посыпать солью, мускатным орехом, перцем, залить смесью сока с укропом, поставить на 3 ч в холодильник.
3. Гриль разогреть. Жарить рыбу на гриле до готовности по 5–10 мин с каждой стороны.
4. Подавать рыбу горячей, полив лимонно-масляным соусом.
Понадобится:
Для маринада:
Для начинки:
На 4 порции
45 мин
245 ккал
Приготовление:
1. Сделать маринад. Соединить соль, уксус, перец, 2 стакана воды, все хорошо перемешать.
2. Сделать начинку. Мелко нарезать лук, обжарить в растительном масле. Добавить нарезанные грибы и жарить до готовности, остудить. Нарезать яйцо и добавить его к грибам, посолить.
3. Рыбу выпотрошить, снять кожу, разрезать вдоль на две половинки и вынуть кости. Затем замочить рыбу в маринаде на 20 мин. Для каждой рыбки приготовить отдельный кусок фольги и смазать его маслом.
4. На фольгу выложить одну половинку рыбы, посолить, поперчить, выложить слой начинки, закрыть второй половинкой рыбы. Плотно завернуть рыбу в фольгу.
5. Жарить на решетке 20–30 мин, переворачивая. Готовую рыбу подавать на стол прямо в фольге.
Понадобится:
Для гарнира:
Для соуса:
На 6 порций
45 мин
350 ккал
Приготовление:
1. Сделать соус. Соединить оливковое масло, яблочный джем, соевый соус и сухие специи.
2. В форму для запекания, выстланную фольгой, выложить стейки и смазать их глазурью. Накрыть пленкой и оставить на 10 мин.
3. Затем пленку снять и форму поставить под гриль. Через 4–5 мин стейки перевернуть и запечь с обратной стороны. Картофель очистить и нарезать тонкими кружками. Сыр нарезать ломтиками. Духовку нагреть до 180 °С.
4. На смазанный маслом противень выложить, чередуя, кружки картофеля и ломтики сыра в виде многослойных бутербродиков. Запечь до золотистой корочки и подать к стейкам.
Понадобится:
Для соуса:
На 4 порции
40 мин
455 ккал
Приготовление:
1. Сделать соус. Орехи обжарить без добавления масла. Чеснок очистить и мелко нарезать. Петрушку вымыть, обсушить и оборвать листочки.
2. Орехи смешать с чесноком, петрушкой, оливковым маслом и пюрировать в блендере. Добавить тертый сыр, все хорошо перемешать, посолить и поперчить.
3. В каждом куске рыбы сделать надрезы и заполнить соусом.
4. Гриль хорошо разогреть. Каждый кусок семги смазать маслом, посолить и жарить на гриле 15 мин, периодически переворачивая.
5. Грибы очистить и вымыть. Нанизать на шампуры, смазать соусом и обжарить в течение 2–4 мин с каждой стороны.
Понадобится:
На 4 порции
30 мин
320 ккал
Приготовление:
1. Рыбу очистить, выпотрошить, промыть под проточной водой, обсушить.
2. Гриль разогреть, смазать маслом. Полить дораду соком лимона, натереть тимьяном и розмарином, перцем, солью.
3. Обмазать рыбу сливочным маслом со всех сторон, оставить на 5 мин. Положить на разогретый гриль и обжаривать по 5–7 мин с каждой стороны.
4. Кабачки и помидоры вымыть, обсушить. Помидоры разрезать пополам, кабачки нарезать кружочками. Обжарить овощи на гриле в течение 4 мин. Готовую рыбу подавать с обжаренными овощами.
Приятного аппетита! опубликовано econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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