Садовые хитрости: 12 золотых советов

Несколько очень полезных советов, которые помогут увлечённым садоводам создать на даче свой маленький рай
Несколько очень полезных советов, которые помогут увлечённым садоводам создать на даче свой маленький рай:
Сбрызгивайте землю вокруг томатов раствором пищевой соды раз в неделю. Она может стать прекрасным удобрением благодаря своему свойству делать почву нейтральной.
Сделайте несколько прорезей на картонном рулоне от туалетной бумаги, чтобы его можно было легко сложить. Затем осталось лишь насыпать туда грунта и посадить семена.
Оставьте на ночь блюдце, наполненное пивом, желательно тёмным, в местах большего скопления слизней. Они являются большими любителями этого напитка, и после такого застолья быстро погибают.
Обрежьте у купленного в магазине сельдерея черешки и поместите оставшуюся кочерыжку в маленькую ёмкость с содой. Поставьте сельдей туда, где на него будет падать солнечный свет. Когда у сельдерея начнут в центре прорастать свежие листья, а снизу – корешки, значит пора высаживать его в землю.
Прежде чем заполнить горшок почвой, поместите на его дно бумажный фильтр от кофе. Он не позволит почве проникнуть через дренажные отверстия в горшке и создавать грязь.
Когда растение минует фазу прорастания, посыпьте почву кофейным жмыхом.
Чтобы садовые инструменты прослужили вам дольше, поместите их на хранение в ведро с песком.
Если у вас нет возможности какое-то время поливать ваши саженцы, то скатайте бумажное полотенце, один конец которого опустите в стакан с водой, а остальную часть распределите по земле вокруг растений.
Чтобы уберечь свои растения от вскапывания домашними животными, переместите их на стену.
Проделайте несколько небольших отверстий в крышке любого ненужного пластикового контейнера, и новая лейка готова к использованию!
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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