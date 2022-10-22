Косточка авокадо — суперпродукт для Вашего здоровья

Авокадо — очень вкусный и питательный фрукт, полезный для нашего здоровья. При этом, мы привыкли использовать только мякоть, избавляясь от косточки в сердцевине плода.

Не стоит поспешно с ней расставаться — косточка авокадо может быть эффективным натуральным средством в решении проблем с кожей, лечении боли в мышцах и суставах. Почему стоит оставить косточку? Около 70% всех аминокислот заключены в косточке плода, она также богата растворимой клетчаткой.

Полезные свойства косточки авокадо

Предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, поможет при высоком уровне холестерина и триглицеридов и защитит от коронарных артериальных болезней. Помогает укрепить защитные свойства организма и способствует более быстрому выздоровлению после недугов, вызванных грибками и паразитами. Сжигает жир и содействует похудению: природой заложено так, что в косточке авокадо содержатся основные вещества, сжигающие жир из мякоти плода. Клетчатка в составе косточки улучшает транзит пищи в кишечнике и приносит чувство сытости.

Закрепляет: идеально подходит при диарее и воспалении желудочно-кишечного тракта.

Повышает либидо и является природным афродизиаком.

Оздоравливает и помогает при усталости и утомляемости.

Успокаивает боль в суставах и мышцах.

Препятствует развитию опухолей благодаря содержанию флавонола.

Предупреждает эпилепсию.

Быстро избавляет от прыщей и фурункулов.

Регулирует работу щитовидной железы.

Обладает омолаживающим эффектом как при внутреннем, так и при наружном применении, способствует выработке коллагена в коже.

Является натуральным средством лечения астмы.

К сожалению, косточка авокадо очень горькая на вкус. Для того, чтобы употреблять ее внутрь, необходимо снять верхнюю коричневую кожицу, мелко порезать внутреннюю часть и запечь на медленном огне. Содержимое косточки должно подрумяниться и приобрести золотисто-красноватый оттенок. Остудив и немного подсушив, его можно измельчить в кофемолке, а затем использовать в виде:

Отвара: прокипятив в горячей воде в течение 10 минут. Затем отвар нужно остудить и принимать в течение дня.

Приправы или пищевой добавки для салатов, супов, жаркого, риса, пасты и других блюд.

Обрати внимание: злоупотребление косточкой авокадо может привести к запорам кишечника, поскольку косточка содержит танины.

Применение в косметических целях

Косточку авокадо можно использовать для наружного применения. В этом случае ее:

измельчают, смешивают со спиртом и настаивают в течение недели. Такое средство можно применять при массаже и растирании мышц и суставов. При мигренях спиртовой настой мягко втирают в виски и затылок.

измельчают и смешивают с небольшим количеством горячей воды до получения пасты. Такой крем подсушивает прыщи и фурункулы и заживляет кожу. Необходимо положить пасту между двумя кусочками марли и приложить к пораженному месту на 5-10 минут. Процедуру можно повторять каждый день до получения нужного эффекта.

измельчают (не запекая) и смешивают с касторовым маслом, затем настаивают 1 день. После средство используют для блеска и сияния волос, а также для борьбы с их выпадением. Нанеси средство на кожу головы и мягко помассируй, закрой голову шапочкой и полотенцем и оставь маску на волосах на 1 час. Спустя необходимое время промой волосы теплой водой и шампунем.Такая маска не рекомендуется для жирных волос.

перемалывают и используют в качестве абразивного ингредиентасредств для пилинга кожи (ты можешь смешать порошок с оливковым, миндальным или другим натуральным маслом). В этом случает косточка авокадо поможет отшелушить и тонизировать кожу.

Как ни странно, порошок из косточки авокадо, смешанный с сыром и мукой, поможет избавить дом от крыс и мышей. опубликовано econet.ru

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