Три проверенных способа, как моментально очистить чеснок

К счастью, есть несколько способов, которые позволяют очистить чеснок быстро и без жертв.

Чистить чеснок — занятие на любителя. Увы, зубчики слишком малы, чтобы чистить их традиционным ножом для чистки овощей, а если попытаться сделать это руками, то есть риск не только пропитать пальцы резким чесночным запахом, но и поранить чувствительную кожу под ногтями. К счастью, есть несколько способов, которые позволяют очистить чеснок быстро и без жертв.

Для сегодняшнего обзора мы подобрали 3 таких метода, подсмотренных у профессиональных поваров, ведь им часто приходится чистить чеснок в быстром темпе и в больших количествах. Но сначала давайте разберемся, чем вообще полезен чеснок.

Немного о пользе чеснока

О бактерицидных и иммуностимулирующих свойствах чеснока наслышаны многие, но это далеко не все, чем может похвастать чеснок. Например, с помощью чеснока можно успешно лечить проблему выпадения волос — успех достигается благодаря высокому содержанию вещества аллицина. Просто вотрите мякоть чеснока в кожу головы и смойте либо же самостоятельно приготовьте менее концентрированное чесночное масло.

Также с помощью чеснока можно уменьшить проявления еще одного косметического дефекта — акне. Возможно, чеснок и не является основным ингредиентом в аптечке против акне, однако его бактерицидные свойства заметно уменьшают воспаления. Аккуратно вотрите немного размятого чеснока локально в зону воспаления или смешайте с вашим антибактериальным кремом если у вас чувствительная кожа.

А еще чеснок способен защитить нас от надоедливых комаров. Исследования, проведенные в Индии, показали, что если протереть кожу отваром чеснока, то можно не волноваться больше о зудящих укусах. Вы можете самостоятельно приготовить натуральный антикомариный крем, смешав чесночный настой с вазелином или пчелиным воском.

Метод 1: "встряхиваем" чеснок