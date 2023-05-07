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12 удивительных свойств обычной пищевой соды

Источник: life-move.ru 07 мая 2023 6282
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Зачем возвращаться к банальной соде? Потому что она очень дешева, эффективна и экологична. Ее можно использовать не только для чистки. Сода поможет вам в том, о чем раньше вы и понятия не имели.

12 удивительных свойств обычной пищевой соды

Эта информация особо важна для аллергиков, беременных, молодых мам !!! А вообще, она важна для всех, кто хочет вести здоровый экологичный образ жизни.

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Каждый помнит ее с детства. Еще наши бабушки и мамы чистили с ее помощью раковины и пекли пироги. Но ведь сегодня существует огромное разнообразие всяких высокоэффективных средств. Так зачем возвращаться к банальной соде? Потому что она очень дешева, эффективна и экологична. Ее можно использовать не только для чистки. Сода поможет вам в том, о чем раньше вы и понятия не имели.

1. Пищевая сода с легкостью уничтожит любые запахи. Например, в морозильной камере и холодильнике, мусорном ведре, обувном шкафу, автомобиле и кошачьем лотке. Для недопущения появления неприятного запаха просто нужно разбрызгать раствор соды в этих местах.

2. Пищевая сода используется в качестве антацида, то есть эффективно снижает кислотность желудка. При возникновении изжоги необходимо размешать чайную ложку соды в стакане воды. Только вот часто применять соду с этой целью не рекомендуется.

3. Пищевая сода может прекрасно заменить дорогую соль для ванны. Такая ванна будет обладать сильным противовоспалительным эффектом. Если вы устали и состояние вашей нервной системы оставляет желать лучшего, то просто насыпьте несколько столовых ложек соды в воду и добавьте немножко своего любимого эфирного масла. Благотворный эффект не заставит себя ждать. После принятия такой ванны вы ощутите мягкость и гладкость своей кожи и приятную расслабленность.

4. С помощью соды можно чистить практически все поверхности: нержавейку, раковины, ванны, кафель и хром. Она очень эффективна и абсолютно экологична. Ею можно даже отбелить зубы, то есть снять с них глубоко въевшийся налет от чая, кофе и сигарет.

5. Сода превосходно прочищает стоки. Для этого надо насыпать стакан соды в сток, потом добавить стакан спиртового уксуса, оставить на 5 минут и промыть водой.

6. Использовать соду можно и для ухода за своим домашним питомцем. Если животное искупать просто некогда, то разбрызгайте раствор соды на шерсть, а потом расчешите. Шерсть после такой процедуры перестанет вонять псиной, станет гладкой, и будет выглядеть чистой.

7. Можно добавить стакан соды при стирке. Она усиливает действие стирального порошка, смягчает воду и способствует сохранению цвета у вещей или белизны у белья. Она действует ни чем не хуже известных брендов. Так зачем же тратить лишние деньги?

12 удивительных свойств обычной пищевой соды

8. При необходимости сода может заменить шампунь для волос. Просто смешайте соду с водой до получения пастообразной консистенции, нанесите на волосы и тщательно промойте. Ваши волосы станут блестящими, чистыми и мягкими. Сода великолепно удаляет с волос остатки лака и других фиксирующих средств.

9. Сода – превосходное средство для чистки ковров. Просто разбрызгайте раствор соды на ковер, подождите около 30 минут, а затем пропылесосьте. Это не только сделает ваши ковры чистыми, но и избавит их от неприятных запахов.

10. У вас есть свой бассейн? В таком случае сода поможет вернуть ему нормальный кислотно-щелочной баланс. И такая проблема, как «цветение» воды отпадет сама собой. Сода безопасна для кожи и глаз. Поэтому в бассейне, в который добавлена сода, можно плескаться сколь угодно долго.

11. Сода моментально гасит огонь. Поэтому всегда держите ее возле плиты. Если у вас что-либо загорелось при жарке, то просто сыпаните горсть соды на область возгорания.

12. Пищевая сода снимает раздражения кожи и зуд от укуса насекомых. Для этого необходимо сделать из соды кашицу и нанести ее на раздраженные участки кожи. Это средство эффективно даже при укусах ос и пчел.

Внимание беременным! Вам в домашнем хозяйстве можно применять исключительно соду. Она обладает нулевой токсичностью, и не принесет ребенку никакого вреда.опубликовано econet

Источник: https://econet.kz/

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