Жареные груши с кремом маскарпоне

Невероятно простой в приготовлении и полезный десерт, попробуйте его приготовить и он станет любимым лакомством Вашей семьи
Espresso с кремом маскарпоне
1. Разогреть духовку до 180 градусов. Очистите груши, разрежьте вдвое вдоль и удалите сердцевину. Поместите отрезанной стороной вверх в сковороду и сбрызните лимонным соком. Посыпьте равномерно сахаром половинки груш и положите по кусочку масла. Налейте воду в сковороду и выпекайте груши в течение 30 минут, поливая соком несколько раз. Переверните груши и выпекать еще 30 минут, поливая соком несколько раз. Груши готовы, когда нож легко входит в самой толстой части. Дайте грушам остыть до комнатной температуры.
2. Вылить взбитые сливки в небольшую миску. Кусочек ванили разрезать вдоль пополам и очистить семена в крем, помешивая, чтобы равномерно распределить.Уберите в холодильник примерно на час.
3. Непосредственно перед подачей крем вылить через мелкое сито в охлажденную миску. Добавить маскарпоне и эспрессо, и взбить на средней скорости, пока ингредиенты соединятся. Увеличьте скорость до средне-высокой посыпать сахаром, взбивать до мягкой формы.
4. На половиноки груш разпределите ложкой крем маскарпоне. Добавить один или оба из отделочных ингредиентов по вкусу. опубликовано econet
Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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