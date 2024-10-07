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Жареные груши с кремом маскарпоне

Источник: Econet 07 октября 2024 5906
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Невероятно простой в приготовлении и полезный десерт, попробуйте его приготовить и он станет любимым лакомством Вашей семьи

  • 4 крупные груши или 8 небольших
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 1 столовая ложка сахара
  • 2 столовые ложки воды
  • 2 столовые ложки несоленого сливочного масла

Espresso  с кремом маскарпоне

  • 1 чашка взбитых сливок
  • 1 палочка ванили
  • 1 чашка маскарпоне
  • 1 / 4  — 1/3  стакана сахара
  • 2-3сстоловые ложки эспрессо, охлажденные
  • Какао-порошок, для украшения 
  • Молотый  миндаль  (по желанию)

Жареные груши с кремом маскарпоне

1. Разогреть духовку до 180 градусов. Очистите груши, разрежьте вдвое  вдоль и удалите сердцевину. Поместите отрезанной стороной вверх в сковороду и сбрызните лимонным соком. Посыпьте равномерно сахаром половинки  груш и положите по кусочку масла. Налейте воду в сковороду и выпекайте груши в течение 30 минут, поливая соком несколько раз. Переверните  груши и выпекать еще 30 минут, поливая соком  несколько раз. Груши готовы, когда нож легко входит в самой толстой части. Дайте  грушам остыть до комнатной температуры.

2. Вылить  взбитые сливки в небольшую миску. Кусочек ванили разрезать  вдоль пополам и очистить семена в крем, помешивая, чтобы равномерно распределить.Уберите в холодильник примерно на час. 

3. Непосредственно перед подачей крем вылить через мелкое сито в охлажденную миску. Добавить маскарпоне и эспрессо, и взбить на средней скорости, пока ингредиенты соединятся. Увеличьте скорость до средне-высокой  посыпать сахаром, взбивать до мягкой формы.

4. На  половиноки  груш разпределите ложкой крем маскарпоне. Добавить один или оба из отделочных ингредиентов по вкусу. опубликовано econet

Источник: https://econet.kz/

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