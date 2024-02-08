8 лучших кухонных лайфхаков, которые перевернут ваш мир

Специально для поклонников нестандартных решений, облегчающих нашу жизнь, мы отыскали 8 полезных видео. Уверяем, после просмотра этих роликов вы никогда не вернетесь к прежним способам и приемам!

Специально для поклонников нестандартных решений, облегчающих нашу жизнь, мы отыскали 8 полезных видео. Уверяем, после просмотра этих роликов вы никогда не вернетесь к прежним способам и приемам! 1. Определить свежесть яиц На кухонной полке завалялся лоток яиц, вы никак не можете вспомнить, как давно его покупали? Просто проверьте свежесть яиц с помощью стакана с водой, как показано в этом видео.

2. Легко отделить желток от белка Знакомая многим фанатам выпечки проблема — как аккуратно отделить желток от белка, не проронив ни капли. Вы не поверите, что это легче всего сделать... с помощью обычной пластиковой бутылки.

3. Быстро очистить яйцо от скорлупы Честно скажем, чистить яйца — занятие на любителя. Хорошо, если яйцо правильно сварилось и легко отделяется от скорлупы, а что делать, если партия не удалась? Смотрим, как ускорит этот процесс стакан с водой.

4. Придать вареным яйцам форму сердца День святого Валентина, 8 марта, просто хорошее настроение — как много поводов, чтобы поделиться своей любовью с близкими и с самого утра приготовить оригинальные вареные яйца в форме сердечка. Оказывается, их гораздо легче сделать, чем могло показаться.

5. Легко нарезать томаты черри Мы нисколько не возражаем против традиционного способа нарезания томатов черри на половинки поштучно. Но при всех своих достоинствах и консерватизме, этот метод меркнет перед новым лайфхаком — стоит попробовать на деле!

6. Легко и быстро очистить киви и манго С этими мягкими плодами с плотной кожицей вечно проблемы — пока приготовишь фруктовый салат, есть риск перемазать всю кухню в мякоти и соке. Другое дело, когда на помощь приходят умелые руки и смекалка.

7. Нарезать и подать ананас Ананас может легко стать как главным украшением, так и разочарованием праздничного стола — все зависит от того, насколько умело вы его почистите и нарежете. Кажется, мы нашли самый простой и изящный способ это сделать.

7. Очистить авокадо Мягкие маслянистые авокадо довольно трудно приловчиться очищать без потерь. Если вы хотите научиться нарезать авокадо идеальными, словно для фотосессии, кубиками и ломтиками, настоятельно советуем посмотреть это видео.