Рыба, запеченная в соли — простой и изысканный рецепт

Морской окунь в соли является простым и очень вкусным блюдом. Если вы любите рыбу, ​​можете попробовать этот рецепт

Морской окунь в соли является простым и очень вкусным блюдом. Если вы любите рыбу, ​​можете попробовать этот рецепт.

Ингредиенты:

окунь 2 600 гр

Тимьян : несколько веточек

Петрушка : несколько веточек

Чеснок : 2 зубчика

морская соль: 2 кг

оливковое масло

перец : по вкусу

Приготовление: