Правила чистки серебра в домашних условиях

Серебро – довольно капризный металл. Серебряная посуда или украшения со временем перестают блестеть и покрываются темным налетом

Серебро – довольно капризный металл. Серебряная посуда или украшения со временем перестают блестеть и покрываются темным налетом. Зная нехитрые правила чистки серебра, можно вновь вернуть изделиям из благородного металла первоначальный лоск.

Самый простой способ устранить загрязнения с украшений из серебра – воспользоваться специальным раствором для чистки этого металла. Приобрести его можно в ювелирных отделах, а также посудных лавках, где продают столовое серебро. Растворы бывают в небольших флакончиках (200-250 мл), но при умелом обращении средства хватит надолго.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Пользоваться жидкостью для чистки серебра очень просто – достаточно погрузить в раствор загрязненные ювелирные изделия, выдержать несколько минут (точное время указано на этикетке) и затем извлечь обновленные украшения. Большинство промышленных средств обладают высокой активностью, поэтому дополнительное воздействие (например, чистка щеткой или полировка мягкой тряпочкой) не требуется.

Чтобы почистить серебряные изделия больших размеров (блюда, чашки, ложки), раствором для чистки нужно пропитать мягкую салфетку, а потом хорошо протереть ею потемневшие участки посуды. Конечно, такой способ займет некоторое время, однако эффект будет впечатляющим – серебро засияет, как в день покупки!

Почистить изделия из серебра можно с помощью специального средства и зубной щетки.

Если в доме не оказалось специального раствора для чистки драгоценных металлов, то можно воспользоваться и подручными средствами. Вернуть серебру былой блеск помогут различные кислоты и спирты, однако прежде чем экспериментировать с ними, хозяйке нужно внимательно посмотреть на пробу своего кольца или цепочки. Чем меньше проба, тем более щадящими должны быть средства!

Придать блеск и чистоту серебру поможет вода с лимоном.

Серебро 625 или 687 пробы посветлеет от воздействия лимонной кислоты – достаточно протереть изделия ватным тампоном, смоченным соком лимона. Незначительные загрязнения также удалит одеколон или этиловый (медицинский) спирт. Если это не помогло избавиться от темного налета, то изделия можно погрузить в мыльный раствор с несколькими каплями нашатырного спирта.

Традиционные домашние средства плохо отчищают темный налет.

При чистке серебра в домашних условиях не стоит применять жесткие щетки или абразивные средства. От агрессивного химического или механического воздействия серебряные изделия могут потерять блеск или даже покрыться заметными царапинами. Особенно бережно нужно обращаться с серебром 925 пробы. Традиционные домашние средства плохо отчищают с его поверхности темный налет, поэтому лучше всего обратиться в ювелирную мастерскую – профессионал почистит драгоценный металл 925 пробы быстро и деликатно.

Аккуратно стоит обращаться с позолоченным серебром – под запрет попадают и спирты, и кислоты. Лучше всего такие изделия замачивать в мыльном растворе с добавлением соды, а затем полировать до блеска мягкой салфеткой.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet