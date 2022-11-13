5 вкусных и полезных блюд для отличного начала дня

Что приготовить на завтрак полезного и очень вкусного? Предлагаем Вашему вниманию рецепты, которые наверняка не оставят Вас равнодушными

Вот, например, пять вкусных и полезных блюд для отличного начала дня.

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Овсянка на кокосовом молоке

1 чашка овсяных хлопьев

1,5 чашки кокосового молока

1 чашка воды

1 щепотка морской соли

Орехи, кокосовая стружка, семена тыквы и подсолнечника, свежая или замороженная клубника, ягоды годжи.

Смешайте кокосовое молоко и воду в кастрюле, добавьте овсянку, доведите до кипения и варите на слабом огне. Мешайте до тех пор, пока каша не загустеет, около 3-4 минут. Разложите по мискам и украсьте орехами, ягодами, семенами.

Завтрак из семян чиа и ягод

Чашка размороженной малины

Щепотка ванили

3 ст.л. кокосовой стружки

3 ст.л. семян чиа

Чашка растительного молока

Фрукты, ягоды и семена для украшения

Разомните ягоды в миске с помощью вилки, добавьте ваниль, кокос, семена чиа. Залейте молоком и хорошо перемешайте. Уберите в холодильник на 30 мину или на ночь, подавайте, украсив фруктами, орехами и семенами.

Overnight Oats: апельсин с ванилью

400 мл геркулеса (чашка и еще три четверти)

1 ч.л. ванильного экстракта

400 мл апельсинового сока (около 4 апельсинов)

½ чашки семян подсолнечника и тыквы

Чашка воды для замачивания

4 столовые ложки тертого кокоса, слегка поджаренного

Финики, орехи, ягоды для сервировки

Вечером смешайте овсянку и ваниль, добавьте свежевыжатый сок и хорошо перемешайте. Поместите семена в миску и залейте водой, поставьте обе миски в холодильник на ночь. Утром положите пару ложек замоченных семян в 4 банки или стакана, сверху – овсянку, а на нее – фрукты и кокос.

Каша из зеленой гречки

Чашка/240 мл зеленой гречневой крупы + вода для замачивания

Чашка грецких орехов + вода для замачивания

2 зеленых яблока

Сок одного апельсина

½ ч.л. молотого кардамона

½ ч.л. экстракта ванили

Зерна граната, сушеные абрикосы, пчелиная пыльца, кокосовая стружка, для украшения.

Поместите гречку и орехи в две отдельные миски, залейте водой и дайте настояться в течение часа, а лучше – всю ночь. Затем хорошенько промойте, поместите все ингредиенты в чашу блендера и смешайте до получения однородной массы. Переложите в миски, украсьте зернами граната, кокосовой стружкой или тем, что есть у вас дома.

Банановая гранола

3 чашки овсяных хлопьев;

½ чашки крупно покрошенного нежареного миндаля;

½ чашки нежареных тыквенных семечек;

¼ ч.л. ванильного экстракта;

щепотка морской соли;

3 ст.л. кокосового масла;

3 ст.л. кленового или финикового сиропа;

2 очень спелых банана;

Включите духовку на 200°C, застелите пергаментом. Смешайте в одной емкости овсяные хлопья, миндаль, тыквенные семечки, ванильный экстракт, соль, в другой – разомните банан, добавьте к нему сироп, масло. Затем соедините все ингредиенты и руками хорошо-хорошо все перемешайте. Выложите смесь на бумагу ровным слоем, уберите в духовку на 15-20 минут.опубликовано econet.ru