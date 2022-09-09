Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Лайфхак
  4. 18 малоизвестных лайфхаков, полезных при приготовления рыбы

18 малоизвестных лайфхаков, полезных при приготовления рыбы

Источник: kylinaram.ru 09 сентября 2022 6218
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Рыбу гораздо легче чистить, если окунуть ее предварительно в горячую воду или подержать в холодной воде с уксусом. Плавники лучше всего срезать ножницами, а для удаления твердого спинного плавника, надрезают вокруг

18 малоизвестных лайфхаков, полезных при приготовления рыбы

Рыбу можно жарить, тщательно упаковав ее в фольгу, и поместить в духовку на 15-30 мин. Чтобы рыба была хорошо обжарена, надо открыть сверху фольгу и подержать в горячей духовке до полной готовности.

Рыбу  гораздо  легче  чистить,  если  окунуть  ее  предварительно  в  горячую воду или подержать в холодной воде с уксусом. Плавники лучше всего срезать ножницами, а для удаления твердого спинного плавника, надрезают вокруг него с обеих сторон кожу и выдергивают плавник, захватив его кончиком полотенца.

Для того, чтобы удалить неприятный запах в морской рыбе, можно использовать один из следующих способов: очищенную рыбу завернуть в увлажненную уксусом тряпочку и так оставить ее на 2-3 часа; размораживать рыбу постепенно; в кастрюлю, где варится рыба, положить лавровый лист, душистый перец, а крышку кастрюли обвязать тряпочкой, смоченной в уксусе.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Перед жаркой рыбу нужно обвалять в сухарях или муке, смешанных с тертым сыром.

Солить рыбу нужно непосредственно перед приготовлением.

Неприятный запах рыбы с рук и с посуды можно удалить, вымыв их водой с уксусом (ложка уксуса на 2 л воды).

18 малоизвестных лайфхаков, полезных при приготовления рыбы

При чистке скользкой рыбы можно опускать пальцы в соль — это облегчит труд.

Вне зависимости от величины рыбу запекают или жарят в сильно разогретой духовке.

Соленую рыбу надо в течение 30-40 мин вымочить в холодной воде, затем очистить от чешуи, выпотрошить, нарезать кусками и вымачивать 4-5 ч, меняя воду.

Чтобы определить готовность вареной рыбы, надо воткнуть в нее спичку. Если спичка легко входит в мякоть, блюдо готово.

Рыбу с мелкой, плотно прилегающей чешуей чистят либо специальным скребком, либо теркой. Чтобы облегчить чистку окуней, их опускают на полминуты (но не более) в горячую воду.

Все рыбные кушанья нельзя варить при сильном кипении. В начале закипания следует уменьшить нагрев и продолжать варку при слабом кипении, что видно по едва заметному, но не прекращающемуся движению жидкости.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

При варке ухи рыбу независимо от ее размера закладывают только в холодную воду.

Рыба не будет прилипать к сковородке, если в жир, на котором она жарится, добавить немного соли.

Если  при  разделке  рыбы  случайно  разлилась  желчь,  надо  места,  на  которые  она попала, протереть солью и хорошо промыть холодной водой.

Если от обеда или ужина осталась отварная или жареная рыба, можно хранить ее на холоде  не дольше  1—2 дней  и  обязательно  перед  подачей  к  столу отварную  рыбу надо прокипятить в рыбном бульоне или воде, а жареную дополнительно прожарить — каждый кусочек с обеих сторон.

Селедка будет нежной и менее соленой, если ее вымочить в крепком настое чая или в молоке.

Икра кетовая, паюсная, зернистая долго не высохнет, если в банку с икрой налить сверху тонкий слой растительного масла и плотно закупорить.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

лайфхак рыба

Еще от kylinaram.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых сами они не стоят. Л. Н. Толстой
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.