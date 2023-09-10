Чтобы еда становилась лекарством - 16 простых правил

Никогда не есть при утомлении, гневе, раздражении, страхе. При этих эмоциях возникает нарушение в желудке и кишечнике, поэтому пища превращается в яд.

Эти правила приводятся в Ману-Самхите. Люди в ведической цивилизации знали эти правила и следовали им.

1. Никогда не есть без чувства голода. Это означает, что, если это правило не будет выполняться, то пища остается не переваренной, а не переваренная пища является ядом для организма.

2. Никогда не есть при утомлении, гневе, раздражении, страхе. При любых эмоциях возникает нарушение Агни и циркуляции Праны в желудке и кишечнике, поэтому пища превращается в яд.

3. Перед едой прополоскать рот, глаза, вымыть стопы холодной водой, а еще лучше принять полное омовение.

4. Принимать пищу нужно лицом на восток, но не на север, т.к. если мы принимаем пищу лицом на север, запад, то энергия уходит от нас, и уменьшается Оджас в теле.

5. Пища должна быть приготовлена с любовью. Пищу надо готовить для Бога, и после предложения ее Богу можно есть самим. Поэтому пищу всегда надо готовить в добром расположении духа с приятным умонастроением, тогда пища будет легко перевариваться. Если пища приготовлена вами в плохом настроении, в состоянии раздражения, злобы, тревоги и уныния, такая пища не должна предлагаться Богу, т.к. она приготовлена без любви к нему, такая пища не принесет и вам пользы. Умонастроение, с которым готовилась пища, сделает ее такой же некачественной, и поэтому такая пища тоже считается нечистой и ядовитой.

6. Пищу необходимо принимать, когда работает правая ноздря, так говорит нам Аюрведа. Если при приеме пищи не работает правая ноздря, необходимо подышать через правую ноздрю, закрыв при этом левую. При работе левой ноздри огонь пищеварения ослаблен, поэтому пища будет плохо перевариваться. Для того, чтобы заработала правая ноздря, можно полежать на левом боку.

7. Перед принятием пищи необходимо всегда молиться, т.к. принятие пищи есть священный процесс. И поэтому, когда мы читаем молитву, мы психологически настраиваемся.

8. Пища, предложенная Богу, является «прасадом». Нужно положить себе на тарелку ровно столько, сколько вы сможете съесть. Прасад нельзя выбрасывать, поэтому нужно все съесть, что находится на вашей тарелке. Если есть животные, то остаток прасада можно отдать им. Нельзя перекладывать Прасад с тарелки на тарелку, чтобы члены семьи доедали за кем-то остатки пищи. Необходимо пользоваться металлической посудой, она считается чистой и не передает карму. У каждого члена семьи должна быть своя собственная посуда. Это правило должно выполняться повседневно, а не только тогда, когда кто-то из членов семьи болен.

9. Прежде, чем есть самому, необходимо накормить других. Раньше, в древние ведические времена, существовал обычай для семейных людей, когда был приготовлен прасад, то хозяева выходили на улицу и предлагали пищу голодным.

10. Для улучшения пищеварения рекомендуется перед едой прожевать имбирь с кусочком лимона и щепоткой соли, это даст сигнал желудку, чтобы заработали пищеварительные железы.

11. Нельзя разговаривать во время еды. Пустые разговоры распыляют энергию и ухудшают циркуляцию воздуха.

12. Зубы даны нам не для украшения, а для тщательного пережевывания пищи, поэтому пищу нужно тщательно пережевывать, а не глотать быстро. Пищу надо принимать спокойно. Если вы торопитесь, то лучше будет для вас, если вы пропустите еду, нежели чем вы ее съедите.

13. Пища должна воздействовать на все 5 органов чувств, она должна радовать глаз, должна веселить наше сердце, должна быть красивой на вид и источать приятный аромат.

14. Никогда не ешьте пищу, которая источает неприятный запах, или пищу, которая приготовлена более 3,5 часов назад. Если пища была предложена Богу, то ее можно хранить и больше 3,5 часов.

15. После еды необходимо прополоскать рот, вымыть стопы ног холодной водой, ополоснуть глаза холодной водой.

16. Сразу после еды нельзя спать. Спать можно после еды через час или полтора. Вообще, Аюрведа не рекомендует спать днем, т.к. это ведет к ослаблению всех процессов, протекающих в теле, и сон не способствует усвоению пищи, т.к. замедляется течение Праны в теле. Сон небольшой 15-20 минут рекомендуется лишь для конституции Вата.

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