26 вариантов начинки для фаршированных яиц

26 вариантов для начинки: обжарьте мелко порезанный лук и смешайте с желтком, Сыр на мелкой терке, грецкие орехи плюс майонез и чеснок. Украсить половинками грецкого ореха
1. Обжарьте мелко порезанный лук и смешайте с желтком.
2. Твердый сыр с чесноком, майонезом и желтком.
3. Желток с мелко порезанными маслинами или оливками и майонезом.
4. Красная или черная икра. Уже без желтка.
5. Сыр на мелкой терке, грецкие орехи плюс майонез и чеснок. Украсить половинками грецкого ореха.
6. Тунец или сайра с маслинами.
7. Креветки с желтком. Сверху – по целой вареной креветке.
8. Желток, майонез, горчица, соленые огурцы – на терке или мелкими кусочками.
9. Печень трески, жареный лук плюс желток.
10. Ветчина, зелень, желток.
11. Любой паштет с желтком.
12. Любая копченая рыба с желтком.
13. Жареный грибы, сметана и желток.
14. Соленая сельдь, свежее яблоко и маринованный лук.
15. Зеленый горошек, желток и майонез.
16. Авокадо с крабовым мясом и майонезом.
17. Грибы, яичный желток, специи, майонез.
18. Желток, обжаренный лук.
19. Желток, обжаренный на сливочном масле лук, грибы лучше обжаренные (например лисички), сметана.
20. Желток, обжаренный лук, лосось в масле или печень трески.
21. Желток, сваренные и обжаренные шампиньоны (белые грибы), ветчина, жареный лук и майонез.
22. Желток, зеленый горошек или стручковая фасоль из банки. Все протереть и обильно заправить специями.
23. Креветки, инжир, чеснок и майонез.
24. Селедочный форшмак.
25. Гусиную печень нарезать тонкими ломтиками и обжарить вместе с нарезанным кольцами луком, перемешать желтки со сливочным маслом и соусом бешамель, заправить солью, черным перцем и коньяком, фаршированные яйца полить сверху белым соусом.
26. Мясо криля.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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