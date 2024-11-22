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26 вариантов начинки для фаршированных яиц

Источник: Econet 22 ноября 2024 5546
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26 вариантов для начинки: обжарьте мелко порезанный лук и смешайте с желтком, Сыр на мелкой терке, грецкие орехи плюс майонез и чеснок. Украсить половинками грецкого ореха

26 вариантов начинки для фаршированных яиц

Фаршированные яйца. 26 вариантов для начинки

1. Обжарьте мелко порезанный лук и смешайте с желтком.

2. Твердый сыр с чесноком, майонезом и желтком.

3. Желток с мелко порезанными маслинами или оливками и майонезом.

4. Красная или черная икра. Уже без желтка.

5. Сыр на мелкой терке, грецкие орехи плюс майонез и чеснок. Украсить половинками грецкого ореха.

6. Тунец или сайра с маслинами.

7. Креветки с желтком. Сверху – по целой вареной креветке.

8. Желток, майонез, горчица, соленые огурцы – на терке или мелкими кусочками.

9. Печень трески, жареный лук плюс желток.

26 вариантов начинки для фаршированных яиц

10. Ветчина, зелень, желток.

11. Любой паштет с желтком.

12. Любая копченая рыба с желтком.

13. Жареный грибы, сметана и желток.

14. Соленая сельдь, свежее яблоко и маринованный лук.

15. Зеленый горошек, желток и майонез.

16. Авокадо с крабовым мясом и майонезом.

17. Грибы, яичный желток, специи, майонез.

18. Желток, обжаренный лук.

19. Желток, обжаренный на сливочном масле лук, грибы лучше обжаренные (например лисички), сметана.

20. Желток, обжаренный лук, лосось в масле или печень трески.

26 вариантов начинки для фаршированных яиц

21. Желток, сваренные и обжаренные шампиньоны (белые грибы), ветчина, жареный лук и майонез.

22. Желток, зеленый горошек или стручковая фасоль из банки. Все протереть и обильно заправить специями.

23. Креветки, инжир, чеснок и майонез.

24. Селедочный форшмак.

25. Гусиную печень нарезать тонкими ломтиками и обжарить вместе с нарезанным кольцами луком, перемешать желтки со сливочным маслом и соусом бешамель, заправить солью, черным перцем и коньяком, фаршированные яйца полить сверху белым соусом.

26. Мясо криля.

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Источник: https://econet.kz/

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еда рецепты начинка яйца закуска

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