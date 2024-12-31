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7 рецептов самого важного новогоднего салата

Источник: domashniy.ru 31 декабря 2024 6404
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Ни один новый год не обходится без салата оливье. Предлагаем Вам семь нетипичных рецептов для новогоднего стола

7 рецептов самого важного новогоднего салата

Чтобы приготовить идеальный оливье, запомните несколько простых правил.

1. Все ингредиенты должны быть холодными.

2. Соблюдайте пропорции. Берите примерно по 1 картофелине на человека, и остальные ингредиенты – исходя из этого количества.

3. Нарезайте продукты кубиками одинакового размера.

4. Заправьте салат классическим майонезом: эксперименты с соусом в оливье неуместны.

5. Солите и перчите салат по вкусу только после заправки.

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ОТ АЛЕКСАНДРА СЕЛЕЗНЕВА

В этом рецепте нет привычной колбасы и картошки, а также гороха: этот салат – рыбный. В составе – осетрина, креветки и красная икра.

Вам понадобится:

  • 200 г осетрины горячего копчения
  • 200 г отварных креветок
  • 2 жареных перепелки
  • 10 г красной икры
  • 150 г свежих огурцов
  • 150 г соленых огурцов
  • 50 г каперсов
  • 200 г отварной моркови
  • 10 шт. отварных перепелиных яиц
  • Майонез домашнего приготовления
  • Зелень для украшения

Приготовление:

1. Все продукты нарезать мелким кубиком, заправить майонезом, перемешать.

2. При подаче порционировать цилиндриками, сверху украсить 1 ч. л. икры, половинкой перепелиного яйца и веточкой зелени.

7 рецептов самого важного новогоднего салата

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА МАРКА СТАЦЕНКО

Вам понадобится:

  • 60 г отварного картофеля
  • 60 г отварной моркови
  • 30 г консервированного горошка
  • 30 г мяса копченой курицы
  • 2 ст. л. красной икры
  • 1/2 ст. л. свежей рубленной петрушки
  • 2 соленых огурца
  • 1 свежий огурец
  • 1 отварное куриное яйцо
  • 60 г соуса «Айоли»

Для соуса:

  • 2 свежих куриных яйца (желтки)
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 1 ст. л. сока лимона
  • Щепотка соли
  • Щепотка молотого перца
  • 50 мл оливкового масла

Приготовление:

1. Все овощи нарезать «как обычно» кубиком, посолить и поперчить, перемешать, заправить соусом айоли, добавить курицу и икру, зелень, перемешать и подавать.

2. Соус: взбить яйца венчиком с горчицей и медленно вливать оливковое масло, в конце добавить сок лимона, соль и перец, перемешать.

7 рецептов самого важного новогоднего салата

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА «THE САД» АДРИАНА КЕТГЛАСА

Вам понадобится:

  • 10 г осетрины горячего копчения
  • 10 г омара
  • 10 г крабового мяса
  • 10 г раковых шеек
  • 10 г анчоусового масла
  • 10 г маринованной оленины
  • 7 г копченой утки
  • 10 г вареного языка
  • 5 г свежего огурца
  • 5 г малосольного огурца
  • 5 г стебля сельдерея
  • 5 г дайкона
  • 10 г желе из сельдерея
  • 10 г желе из огурца
  • Кайенский перец          
  • 1 желток перепелиного яйца

Для соуса:

  • 167 г листового салата
  • 6 желтков
  • 40 г оливкового масла
  • 40 г растительного нерафинированного масла
  • 1 г соуса «Ворчестер»
  • 20 г водки
  • 20 г свежего хрена
  • 2 г хереса

Приготовление:

1.  Все ингредиенты нарезать кубиками и выложить на тарелку, в том числе и порезанное кубиками желе из огурца и сельдерея.  Перепелиное яйцо положить в морозильную камеру на 12 часов, затем разморозить  – белок не изменит свою структуру, а желток станет похож на шарик сливочного масла, выложить его сверху на ингредиенты, по центру тарелки.

2. Взбить в блендере основу майонеза: во взбитые желтки влить тонкой струйкой масло. Затем добавить по очереди остальные ингредиенты и свежий, натертый на мелкой терке хрен.

3. При подаче полить блюдо анчоусовым маслом и соусом.

7 рецептов самого важного новогоднего салата

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА «ГУСЯТНИКОФФ» КИРИЛЛА ЗЕБРИНА

Рецепт этого салата близок к оригинальному рецепту Люсьена Оливье. Эта версия соединяет в себе элементы исконного рецепта и современные дополнения.

Вам понадобится:

  • 30 г мяса копченой цесарки
  • 20 г языка телячьего отварного
  • 15 г свежих огурцов
  • 15 г соленых огурцов
  • 20 г отварной моркови
  • 60 г картофеля отварного
  • 30 г соуса «Провансаль» 
  • 5 г каперсов
  • 3 шт. раковых шеек
  • 30 г куриного аспика
  • 4 шт. перепелиных яиц

Приготовление:

1. Все ингредиенты нарезать ровными большими ломтиками.

2. Выкладывать слоями, промазывая каждый провансалем, перемешанным с рубленными каперсами.

3. Руками предавать форму горки или делать все в коническом салатнике, чтобы потом перевернуть.

4. Как горка готова, обмазать соусом и обложить  его ломтиками отварного картофеля и перепелиных яиц, нарезанных вдоль.

5. Украсить раковыми шейками и рубленым студеным бульоном из птицы (аспиком).

7 рецептов самого важного новогоднего салата

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ОТ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА «КАФЕ ЧЕХОВ» ДЕНИСА ПЕРЕВОЗА

Вам понадобится:

  • 40 г картофеля («кружочки» вырезаются французской ложкой)
  • 30 г моркови
  • 20 г зеленого горошка
  • 20 г малосольных огурцов
  • 60 г крабов
  • 10 г красной икры
  • Зелень для украшения
  • 40 г домашнего майонеза на перепелиных яйцах

Приготовление:

1. Отварить картофель, морковь, горох.

2. Выложить ингредиенты фигурно на тарелку.

3. Огурцы нарезать продольно и свернуть в «рулетики».

4. Майонез: взбить желтки с оливковым маслом, добавить горчицу, сок лимона, соль.

5. Через кондитерский мешок отсадить майонез на тарелку.

6. Украсить блюдо зеленью и подавать.

7 рецептов самого важного новогоднего салата

РЕЦЕПТ ОЛИВЬЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТА КЛУБА ШЕФ-ПОВАРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИЛЬИ ЛАЗЕРСОНА

Вам понадобится:

  • 30 г языка телячьего отварного
  • 30 г соленых огурцов
  • 1 яйцо
  • 5 шт. раковых шеек
  • 30 г картофеля отварного
  • 30 г моркови отварной
  • 20 г мяса (говядина)
  • 6 г маринованных каперсов
  • Майонез домашний

Приготовление:

1. Картофель, морковь, яйцо отварить, остудить.

2. Все ингредиенты нарезать мелким кубиком, заправить домашним майонезом.

3. Подавать, придав салату форму цилиндра. Украсить зеленью по желанию.

КСТАТИ: вот несколько секретов приготовления салата оливье. Когда варится мясо, оно должно остыть в бульоне. Картофель варится уже в кубиках с добавлением кислоты (уксуса) – тогда он не впитывает в себя майонез и сохраняет форму.

В майонез домашнего приготовления для пикантности добавьте немного Вустерского соуса.

7 рецептов самого важного новогоднего салата

ОЛИВЬЕ ШЕФ-ПОВАРА РЕСТОРАНА «WHITE RABBIT» ВЛАДИМИРА МУХИНА

Вместо картошки в этом рецепте используется зеленый салат «Романо».

Вам понадобится:

  • 12 г молодого свежемороженого зеленого горошка
  • 20 г отварной моркови
  • 30 г зеленого салата «Романо»
  • 50 г свежих огурцов
  • 30 г соленых огурцов без кожи и без семян
  • 1 куриное яйцо
  • 2 перепелиных яйца
  • 10 г каперсов на ножке
  • 30 г домашнего майонеза
  • Перепелка, запеченная на низкой температуре или зажаренная, филе и ножки

Приготовление:

1. Яйца отварить и остудить.

2. Все ингредиенты нарезать кубиком, соединить, заправить майонезом.

3. Посолить и поперчить по вкусу.опубликовано econet

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Источник: https://econet.kz/

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