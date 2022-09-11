Незаслуженно забытые советы — кухонные лайфхаки

Некоторые из этих перлов пережили несколько поколений – и, судя по отзывам бабушек, они действительно работают

Вы знаете все эти полезные советы для кухни, которыми пожилые люди так хотят поделиться с молодым поколением? Эти маленькие советы и хитрости в наше время могли бы называться «кухонными хаками», но это все еще старые добрые крупицы мудрости. Как и с любыми бабушкиными сказками, секретами и советами, ваш опыт может отличаться. Некоторые из этих перлов пережили несколько поколений – и, судя по отзывам бабушек, они действительно работают.

1. Чтобы убрать неприятный запах с рук после нарезания лука или чеснока, просто потрите их ложкой из нержавейки. Сталь должна впитать запах.

2. Сырые кофейные зерна тоже могут впитать неприятный запах на руках.

3. Если вы пересолили суп, положите в него очищенную картофелину. Она вберет лишнюю соль.

4. При варке яиц бросьте в воду щепотку соли, чтобы они не потрескались.

5. Не кладите цитрусовые или помидоры в холодильнике. Низкая температура ухудшает вкус и аромат этих капризных продуктов.

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6. Чтобы отмыть посуду из чугуна, не стоит использовать моющие средства. Просто почистите ее солью и чистым сухим бумажным полотенцем.

7. Свернется ли молоко, если его вскипятить? Оказывается, все-таки это не так. Кипяченое молоко совершенно безопасно для употребления.

8. Чтобы очистить нагревательный элемент электрочайника от накипи, вскипятите в нем уксус и воду в пропорции 1:1, а затем вылейте.

9. Чтобы пустые герметично закрытые контейнеры при хранении не приобрели неприятный запах, насыпьте в каждый щепотку соли.

10. Если ваш соус случайно подгорел, перелейте его в чистую кастрюлю и готовьте дальше.

Добавьте немного сахара, следя за тем, чтобы не пересластить соус. Сахар уберет запах горелого.

11. Подгорел рис? Положите сверху на рис кусок белого хлеба на 5-10 минут, чтобы убрать горелый привкус. Когда будете подавать рис, не отскребайте пригоревший рис со дна кастрюли.

12. Перед тем, как нарезать перец чили, смажьте руки растительным маслом: так острое перечное масло не впитается в кожу.

13. Если вы сомневаетесь в свежести яиц, налейте воды в емкость примерно на 10 см, и опустите их туда. Свежие яйца останутся лежать на дне. Если приподнялся только один конец яйца, значит, их нужно использовать в первую очередь. Всплывшие яйца уже не свежие.

14. Чтобы избавиться от муравьев на кухне, найдите щель или дыру, через которую они залезают, и замажьте ее вазелином. Муравьи не смогут пролезть через него. Если же они вползают под дверью, нарисуйте там линию мелом. Насекомые не смогут ее пересечь.

15. Если вы собираетесь приготовить попкорн, замочите зерна в воде на 10 минут. Обсушите зерна и готовьте попкорн как обычно. Так попкорн приготовится быстрее, будет более пушистым, и в нем будет меньше нераскрывшихся зерен.

16. Не храните бананы вместе с другими фруктами и в одной грозди. Разделите гроздь, и держите бананы отдельно друг от друга. Бананы выделяют газ, который способствует быстрому созреванию фруктов (и других бананов). По отдельности они будут дольше оставаться свежими.

17. Чтобы картошка в мешке не росла, положите туда яблоко.

18. Остатки вина можно заморозить в формочке для льда, и потом добавлять в супы и соусы.

19. Чтобы очистить все бороздки и уголки в вазе или кувшине, наполните его водой и бросьте 2 таблетки Алка-Зельцера. Пузырьки сделают все за вас.

20. Охлажденной водой после варки картофеля или макарон можно поливать комнатные цветы. Питательные вещества, содержащиеся в ней, понравятся вашим растениям.

21. Когда вы чистите аквариум, не выливайте воду, а используйте ее для полива комнатных растений. В помете рыб содержится азот и фосфор, что делает воду отличным удобрением.

22. Размораживая мясо, полейте его небольшим количеством уксуса. Он не только сделает мясо нежнее, но и поможет разморозить его быстрее.

23. Вещество, которое заставляет нас плакать из-за лука, находится в донце луковицы. Вырежьте ее конусом, так, чтобы широкая часть конуса охватывала корневую часть луковицы.

24. Если вы снимете верхний слой луковицы вместе с шелухой, это тоже уменьшит количество пролитых слез.

25. Зубная паста отлично чистит серебро.

26. Пищевая сода не так хорошо вбирает запахи в холодильнике и морозильной камере, как в этом вас уверяют ее производители. Активированный уголь справляется с этим куда лучше.

27. Но пищевая сода – хорошее чистящее средство. Если использовать ее вместе с уксусом, можно прочищать ею стоки и чистить плиту и раковину.

28. Любимый совет тысяч бабушек: если вы порезали палец, когда нарезали овощи, подождите, пока остановится кровь, и замажьте порез бесцветным лаком для ногтей. Это защитит рану от попадания в нее сока, и не упадет в соус для спагетти, как бинт.

29. До сих пор не приняли единогласного решения, по поводу того, что класть в мешочек коричневого сахара, чтобы он не затвердевал: использовали и ломтик яблока, и кусочек хлеба, и керамический черепок. 30. Не можете найти занозу? Наклейте на место с занозой кусок клейкой ленты, а затем рывком оторвите – заноза выйдет.

31. Если вы обожглись, намажьте место ожога горчицей. Оставьте ее на некоторое время – это уменьшит боль и предотвратит появление волдыря.

32. Если алюминиевая кастрюля потускнела, вскипятите в ней немного яблочной кожуры. Кастрюля засверкает, а в доме будет вкусно пахнуть.

33. Чтобы печенье дольше не черствело, наши находчивые бабушки кладут кусок папиросной бумаги на дно банки для печенья.

34. Если соль слежалась от влаги, бросьте туда немного риса. Он впитает излишек влаги.

35. Чтобы убрать с рук пятна от овощей и фруктов, потрите их сырой очищенной картофелиной. Еще помогает уксус.

36. Чтобы салат-айсберг дольше оставался свежим, оберните его чистым сухим бумажным полотенцем, положите в герметично закрывающийся пакет и храните в холодильнике.

37. Если хлеб начал черстветь, просто положите в пакет с хлебом кусочек сельдерея – это вернет ему свежий вкус и мягкость.

38. Держите на кухне алоэ в горшке. Это растение неоценимо при порезах и ожогах. Отломайте лист и соскребите гелеобразный сок с разлома.

39. Если суп, соус или жаркое получается слишком жирным, бросьте в кастрюлю кубик льда. Лед притянет жир, и вы сможете его собрать.

40. Чтобы повторно использовать растительное масло и не почувствовать вкус того, что готовилось на нем ранее, прогрейте в масле кусочек имбиря толщиной 0,5 см. Он уберет посторонние вкусы и запахи.

41. Если молоко скисает быстрее, чем заканчивается, добавьте в упаковку щепотку соли сразу после того, как вы ее откроете. Так оно дольше не скиснет.

42. Охлажденная кипяченая вода быстрее замерзнет. Это пригодится, если лед вам понадобится срочно.

43. Пятна от чая или кофе с фарфора удаляются пастообразной смесью пищевой соды, лимонного сока и винного камня. Потрите ею пятна, и они с легкостью отчистятся.

44. Если стакан застрял в другом стакане, вытащить его невозможно. Положите лед во внутренний стакан, а наружный стакан окуните в теплую воду. Под воздействием тепла стакан расширится, а холодный стакан уменьшится, и их легко можно будет разъединить.

45. Если заноза попала под ноготь, подержите палец в стакане молока с куском хлеба – говорят, это вытягивает занозы.

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46. А вам когда-нибудь дедушка давал колу от больного животика? Оказывается, это действительно эффективное средство. Сахар и газировка могут облегчить некоторые болезни живота, но также могут и обострить другие.

47. Говорят, что если положить соленое сало на чирей, оно «вытянет яд» из него.

48. Чтобы деревянные ящики (без направляющих) хорошо выдвигались, потрите пазы свечкой.

49. Приложите к свежему ушибу ватный тампон, смоченный в уксусе, и синяк не появится, а сам ушиб пройдет быстрее.

50. Если вы будете регулярно пить клюквенный сок и есть чернику, это поможет вам избежать инфекций мочевыводящих путей.

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