Готовим вкуснейшее картофельное пюре – 9 уникальных рецептов

Варить картошку для пюре целиком нецелесообразно. Ее стоит нарезать. При этом кусочки должны быть примерно одинаковой формы и величины. Это позволит им свариться одновременно





1. Картофель 10 минут проварить в воде, после чего воду слить, залить кипящим молоком и довести до готовности. Размять в пюре.

2. Картошку размять в пюре. Сметану перемешать с тертым сыром и мелко нарезанным чесноком, заправить этой смесью картошку. Пюре нужно подержать немного в духовке, чтобы сметана прогрелась.

3. Картошку размять в пюре, залить кипящим куриным бульоном (по аналогии рецепта пюре с молоком), хорошо взбить.

4. Заправить пюре чесноком, истолченным с зеленью, семенами укропа, разведенным растопленным сливочным маслом.

5. Взбить 1-2 яичных желтка с несколькими ложками сметаны, заправить этой смесью пюре. Если не уверены в качестве яиц, то не применяйте этот вариант блюда. Иначе рискуете подцепить неприятные, а то и опасные заболевания.

6. Шкварки (выжарки) с небольшим количеством вытопленного жира добавить в размятую картошку и взбить.

7. Сыр твердых сортов натереть на мелкую терку. Пюре чуть разбавить кипящим молоком, добавить сыр и тщательно перемешать. Объем сыра должен составлять где-то четверть от объема пюре.

8. Картошку размять, добавить кусочек сливочного масла, перемешать с мелко нарезанной зеленью (укроп, зеленый лук, петрушка) и чесноком.

9. В картофельное пюре, разведенное молоком, всыпать горсточку толченых орехов. Чтобы пюре получилось вкусным, нужно соблюсти несколько правил. Картошка должна быть из тех сортов, которые при варке разрыхляются, рассыпаются – «крахмальных». Если клубень остается внешне без изменений, хотя он сварился, то такая картошка годится для жарки, но нежного пюре из нее не получится.

Разумеется, картошку следует тщательно очистить. Это касается не только кожуры, но и «глазков». Мякоть вокруг них плохо разваривается, потому не стоит портить свой обед или ужин, лучше удалить эти места сразу. Варить картошку для пюре целиком нецелесообразно. Ее стоит нарезать. При этом кусочки должны быть примерно одинаковой формы и величины. Это позволит им свариться одновременно. Мелко тоже резать не нужно, иначе рискуете получить бесполезное пюре. Все его питательные и полезные вещества останутся в отваре.

Молоко должно быть только кипящим. От холодного молока пюре делается серым. Пюре любит, чтобы его долго взбивали. Когда у него однородная кремообразная консистенция, это значит, что можно подавать на стол. А если до однородности и кремообразности еще далеко, работаем толкушкой дальше. Подавать пюре следует только горячим. Разогретое оно теряет свой замечательный вкус.