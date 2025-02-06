Цукаты из апельсиновых корок

Кроме апельсинов, для приготовления цукатов также подходят лимоны и грейпфруты (с красной или розовой мякотью). Грейпфруты нужно предварительно вымочить в большом кол-ве воды

Ингредиенты:

апельсиновые корки (от 7-10 средних апельсинов) - ~500 г,

сахар - 600 г,

вода - 400 мл,

сок лимона - 4 столовых ложки,

ваниль - 1 стручок,

бадьян - 1 звездочка,

душистый перец горошком - 3 шт

Приготовление:

Апельсины тщательно вымыть под струей проточной воды и потереть щеткой.

Совет. Кроме апельсинов, для приготовления цукатов также подходят лимоны и грейпфруты (с красной или розовой мякотью). Грейпфруты нужно предварительно вымочить в большом кол-ве воды (в течение 3 дней, часто меняя воду, чтобы исчезла горечь).

У апельсинов отрезать кончики.

Затем срезать с апельсинов кожуру вместе с небольшим слоем мякоти, толщиной около 1 см.

Совет. Во многих рецептах цукатов из цитрусовых, советуют частично срезать белый подкожный слой, т.к. он придает горечь цукатам. Я оставила не только белый слой, но и часть мякоти, как это советует П. Эрме, и получилось очень даже интересно, вкусно и не настолько ощущалась горечь в готовых цукатах, чтобы обязательно, придерживаясь классики, удалять белую мякоть. Но выбирать вам, и если смущает легкая горчинка (скорее, терпкость) цукатов, тогда срезайте часть белого подкожного слоя, оставляя, 3-5 мм.

В большой кастрюле довести до кипения около 3 литров воды.

В кипящую воду положить апельсиновые корки, довести до кипения и варить при слабом кипении около 2-3 минут.

Откинуть корки на дуршлаг и поставить под струю холодной воды, чтобы остановить процесс варки. Повторить процедуру дважды.

Откинуть корки на дуршлаг и дать воде хорошо стечь.

Приготовить сироп.

В 3 литровую кастрюлю насыпать сахар (600 г), добавить воду (400 мл), лимонный сок, стручок ванили вместе с семенами, звездочку бадьяна и раздавленные ножом горошины перца.

Совет. Для того чтобы выскоблить семена из ванильного стручка, нужно стручок разрезать вдоль пополам и ножом соскрести семена с обеих половинок. Стручок вместе с семенами добавить в сироп.

Сироп довести до кипения и дать покипеть около 5 минут. Положить в сироп апельсиновые корки и довести до кипения. Варить при слабом кипении (томить) около 60-90 минут. Оставить корки в сиропе до полного остывания, затем убрать в холодильник до следующего дня.

Остывшие корки можно переложить в банку, залить сиропом (при необходимости, сироп можно еще уварить, чтобы стал гуще) и хранить в холодильнике, под крышкой (корки можно оставить как есть или нарезать полосками).

Либо откинуть апельсиновые корки на дуршлаг и дать сиропу хорошо стечь (под дуршлаг поставить миску и собрать весь сироп). Нарезать корки полосками, шириной около 1 см, либо кубиками. Разложить на пергаменте и подсушить естественным образом, либо в духовке при температуре около 80°C (до испарения влаги, около 6 часов или более).

Совет. Время в духовке даю ориентировочно, т.к. сама сушила цукаты в сушилке для фруктов и овощей.

Готовые цукаты переложить в чистую сухую банку и хранить под крышкой, чтобы они не пересыхали.

Совет. Также, существует классический способ приготовления цукатов, который потребует от вас около 5-6 дней пассивного времени и часа активной работы. Принцип следующий: апельсиновые корки поместить в кастрюлю с большим объемом воды и вымачивать в течение 3 суток, часто меняя воду, чтобы корки не испортились в воде, и из них ушла горечь. Затем откинуть на дуршлаг, нарезать полосками или кубиками, и далее варить в сиропе по принципу варенья. Положить корки в сироп, довести до кипения, проварить 2 минуты, снять с огня и оставить выстаиваться до следующего дня. Повторить процедуру еще 2 раза (в общей сложности 3 варки и 3 выстаивания). После этого цукаты откинуть на дуршлаг, дать стечь сиропу, по желанию, обвалять в сахаре, и подсушить.

Приятного Вам аппетита!