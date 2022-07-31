Как заморозить зелень на зиму

Оказывается, зелень можно не только замораживать, но и засаливать. Второй вариант более сложный, и не факт, что у вас получится (но попробовать можно), а вот с заморозкой проблем быть не должно

Оригинальный способ запастись зеленью

Оказывается, зелень можно не только замораживать, но и засаливать. Второй вариант более сложный, и не факт, что у вас получится (но попробовать можно), а вот с заморозкой проблем быть не должно. Если вы всё правильно сделаете, зимой сможете побаловать себя горячим супом с ароматной зеленью, почти как с грядки.

Заморозка

Моя бабушка просто мелко нарезала зелень, раскладывала её по пакетикам или небольшим банкам и отправляла в морозилку. Но банки занимали слишком много места, а в пакетах постоянно приходилось возиться с узлами, поэтому в этот раз я решила использовать более удобный способ — завернуть зелень в пищевую плёнку рулетом, предварительно измельчив её ножом.

Измельчаем

Выкладываем на пищевую плёнку

Начинаем заворачивать

Готовый рулет отправляем в морозильник

Готово

Эти рулетики потом складываются в пакет. Если вам нужна зелень, вы достаёте его из морозилки, отрезаете нужное количество и… всё. Оставшуюся часть рулета вы снова складываете в пакет и отправляете в морозилку. Главное — не перепутать, какая зелень в каком пакете лежит. Вот кинзу можно определить по запаху, так как даже после заморозки он никуда не девается!

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Засолка

С засолкой всё немного сложнее. Моя свекровь просто смешивает соль с измельчённой зеленью в банке и отправляет её в морозилку. Когда я спросила её, для чего соль, она сказала, что так лучше сохраняется аромат и просто так удобнее: бросил в суп, и почти солить не нужно.

Другие же солят зелень и не помещают её в морозилку. Стандартное соотношение количества зелени к количеству соли: на 100 грамм зелени 20 грамм соли. Для засолки вам нужно промыть зелень, высушить, измельчить и начать укладывать в пастеризованную банку слоями зелень и соль, затем хорошо утрамбовать и снова повторить слой. В итоге зелень должна пустить сок. Чем плотнее утрамбована зелень, тем лучше и дольше она будет храниться. Банки закрываются и хранятся в прохладном месте.

Вариант с такой засолкой я не практиковала, поэтому за 100-процентный положительный результат ручаться не могу, но попробовать обязательно нужно.опубликовано econet.ru

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