Как правильно хранить овощи и фрукты

Каждый раз, когда приходишь с сумками, полными свежих фруктов и овощей купленных на рынке, чувствуешь соблазн положить все это в одном месте и отдыхать после покупок
Каждый раз, когда приходишь с сумками, полными свежих фруктов и овощей купленных на рынке, чувствуешь соблазн положить все это в одном месте и отдыхать после покупок. Не делайте эту ошибку, потому что, если правильно хранить, свежие продукты сохранят дольше свой аромат.
Вот список наиболее распространенных фруктов и овощей, которые надо хранить надлежащим образом:
1. Помидоры
Помидоры никогда не следует ставить в холодильник. Вы можете, однако, держать их при комнатной температуре в течение трех дней. Холод делает их мягкими и убивает аромат.
2. Картофель и лук
Оба могут храниться в бумаге или ткани в темном месте в течение месяца. Не ставьте их вместе, потому, что лук впитывает влагу картофеля и высвобождает этилен, который ускоряет процесс старения картофеля.
3. Яблоки
Если вы хотите насладиться их сильным ароматом, вы можете хранить их в холодильнике, на нижней полке в пластиковом мешке.
4. Травы
Петрушка, мята или кинза могут храниться в холодильнике в пластиковых мешках в течение недели. Тимьян, розмарин, зеленый лук хранятся две недели, но базилик нельзя хранить при низких температурах, так как он чернеет. Положите листья на стакан воды, накройте его пластиковым пакетом и храните при комнатной температуре в течение недели.
5. Цитрусовые
Цитрусовые хранятся в холодильнике в течение трех недель. Если вам нужен их сок для конкретного рецепта, оставьте их несколько часов на кухне, и только затем выжимайте их.
Что касается условий хранения других фруктов и овощей, вот какие из них можно хранить в холодильнике: абрикосы, ягоды, брокколи, капуста, морковь, цветная капуста, виноград, грибы и цуккини.
При комнатной температуре можно хранить бананы, огурцы, баклажаны, имбирь, ананасы, перец, апельсины.
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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