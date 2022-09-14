Рецепты на зиму: классическое лечо

Долгими зимними вечерами, открыв баночку лечо собственного производства, вы ощутите неповторимый аромат сказочного лета, и бесконечный мрак и холод перестанут казаться такими невыносимыми

Долгими зимними вечерами, открыв баночку лечо со бственного производства , вы ощутите неповторимый аромат сказочного лета, и бесконечный мрак и холод перестанут казаться такими невыносимыми.

РЕЦЕПТ КЛАССИЧЕСКОГО ЛЕЧО

Надо:

1,5 кг помидоров

500 г лука

500 г моркови

2 ст.л. оливкового масла

1 кг грунтового перца (можно взять болгарский разных цветов)

1/3 ст. уксуса 6%

1/3 ст. сахара

1/3 ст. растительного масла

соль – по вкусу

Как готовить:

1. Помидоры вымыть, надрезать, залить кипятком на одну минуту.

Поместить под холодную воду и очистить от кожицы. Натереть на крупной терке или пропустить через мясорубку.

Переложить массу в кастрюлю, довести до кипения, уменьшить огонь и готовить, помешивая, 1 час.

2. Лук нарезать полукольцами.

Морковь нашинковать тонкой соломкой.

В сковороде разогреть оливковое масло и на среднем огне быстро обжарить лук и морковь. Уменьшить огонь и готовить 10 минут.

3. Перцы тщательно вымыть, вынуть семена, перегородки и нарезать кусками произвольного порядка (мы предпочитаем большие кусочки).

В большой кастрюле вскипятить воду и поместить перцы в кипяток на 2–3 минуты. Воду слить.

4. В готовые помидоры ввести уксус, сахар, растительное масло, посолить. Добавить лук с морковью, перцы и перемешать. Готовить 15 минут на среднем огне, не забывая помешивать.

Обязательно попробовать в самом конце, чтобы количество соли или сахара соответствовало вашему вкусу.

5. Горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закатать. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом и оставить на 8–10 часов.

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