Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Напитки
  4. Яркий летний напиток для отличного пищеварения

Яркий летний напиток для отличного пищеварения

Источник: Econet 04 июля 2024 6550
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Среди его преимуществ улучшение кровотока, а также способность нормализовать кровяное давление, очищать желудок. 

Яркий летний напиток для отличного пищеварения

Чукандар чаас - это красочная и вкусная разновидность пахты. Напиток отлично охлаждает организм и является отличным источником многих важных элементов, особенно витамина В12, который укрепляет иммунитет. 

Свекла придает красивый вид этому напитку, что, несомненно, привлекает всех детей. Кроме того, благодаря смеси горчичных семян и листьев карри, хаас приобретает очень пикантный привкус. 

А что касается пользы, то среди его преимуществ улучшение кровотока, а также способность нормализовать кровяное давление, очищать желудок. 

Как приготовить Чукандар чаас 

Ингредиенты:

  • 2 стакана йогурта 
  • 2 стакана воды
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/4 стакана свёклы, очищенной и нарезанной кубиками
  • 1/2 ч. л. имбиря
  • 1/2 ч. л. зеленого перца чили, нарезанного 
  • 1 ст. л. масла
  • 1 ч. л. горчицы
  • 10-12 листиков карри

Яркий летний напиток для отличного пищеварения

Приготовление:

Поместите свеклу и 1/2 стакана воды в кастрюлю. Варите в течение 5 минут.Снимите кастрюлю с огня и дайте свёкле остыть. Взбейте её в блендере вместе с водой, имбирем и зеленым чили. Протрите смесь через сито. 

Смешайте её в миске с водой, солью, йогуртом.  Разогрейте масло в сковороде, добавьте семена горчицы и листья карри. Затем соедините со свекольной смесью. 

Подавайте охлажденным. Наслаждайтесь! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

raw детокс похудеть быстро рецепт смузи без сахара без глютена антиоксидант

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если хочешь почувствовать себя богатым, то просто пересчитай, что у тебя есть из того, чего не купишь за деньги
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.