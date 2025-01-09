НЕКАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

Когда вы попробуете пюре по этому рецепту, уже не захотите вернуться к любимому картофельному пюре!

Овощи, особенно богатые антиоксидантами, являются защитниками вашего иммунитета.

И бьюсь об заклад, когда вы попробуете пюре по моему рецепту, уже не захотите вернуться к любимому картофельному пюре, куда кладете много масла, сливки, соль, которые и придают такой приятный вкус пюре.

Я предлагаю богатую антиоксидантами, витамином С цветную капусту. Она также содержит фолиаты (разновидность витамина В) и калий.

Попробуйте, и не пожалеете.

Рецепт доктора Майка Морено

Ингредиенты:

Головка цветной капусты

Вода

Специи без соли

Немного перца для вкуса

Добавка: паста Wasabi

Приготовление:

1. Нарежьте мелко цветную капусту и поварите на пару до мягкости.

2. Потом положите в блендер или миксер, измельчите, потом добавьте любимые специи, например чеснок, перец.

Полюбите ягоды. Они на вершине по содержанию антиоксидантов, и я хочу улучить момент и пропеть хвалу клубнике, чернике, голубике, малине и всем маленьким сладким помощникам иммунитета. Они просто заряжены антиоксидантами, включая витамин С.

Можно насыпать ягоды в овсянку, нежирный мусс или просто съесть горсть ягод вместо перекуса.

Исключите белую пищу из рациона. Я всегда говорю своим пациентам: за исключением цветной капусты, нежирных сортов сыра и йогуртов, остается немного продуктов белого цвета, которые можно считать здоровой пищей.

Простые сахара, рафинированные углеводы, пища, которую лишили натуральных питательных веществ и клетчатки, например белая мука во многих продуктах, белые макаронные изделия (исключение – из цельного зерна пшеницы), белый рис и, разумеется, белый сахар.

Эти продукты – просто набор калорий, лишенный питательных веществ.

И они помогут вам состариться быстрее и выглядеть старше.

Особенно те углеводы, которые содержатся в сладостях и выпечке, от которых уровень сахара просто взлетает.

А излишек глюкозы в крови неизбежно вызовет закупорку сосудов и нарушение кровообращения, потому что, когда оно нарушено, крови затруднен доступ к очагам воспаления, и это означает, что лейкоциты не смогут вовремя прибыть туда, чтобы бороться с очагом воспаления, и организм не сможет справляться с болезнью и инфекцией.

И возьмите на вооружение: все белое – прочь из вашего рациона!опубликовано econet

Майк Морено, из книги "Как остановить старение и стать моложе. Результат за 17 дней"

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