Крем-суп из топинамбура: вкусно и полезно!

Употребление топинамбура оказывает положительное влияние на пищеварительную систему, а также диетологи рекомендуют включать его в рацион питания людям с сахарным диабетом, т.к. регулярное и длительное его потребление снижает уровень сахара в крови.
Надоели обычные супы? Тогда этот рецепт для вас. Будем готовить крем-суп из топинамбура.
Известно, что топинамбур в приготовлении часто используют как альтернативу картофелю. В сравнении с картофелем в топинамбуре несравнимо больше присутствует витаминов и минералов.
Употребление топинамбура оказывает положительное влияние на пищеварительную систему, а также диетологи рекомендуют включать его в рацион питания людям с сахарным диабетом, т.к. регулярное и длительное его потребление снижает уровень сахара в крови.
Такой рецепт придется по вкусу и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто хочет похудеть. Давайте готовить!
Сначала необходимо почистить топинамбур и лук. Режем на среднего размера кубики.
Кладем их в кастрюлю с водой, доводим до кипения. Уменьшаем огонь почти до минимума и продолжаем варить 30-35 минут.
Теперь готовые овощи измельчаем в блендере до однородного состояния.
Опять ставим на огонь, добавляем сливки, поперчить и посолить.
А теперь прогреваем суп, но не доводим до кипения.
Украшаем на свой вкус.
Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet
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Источник: https://econet.kz/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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