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Без муки, сахара и крахмала! Как приготовить миндальные оладьи

Источник: Econet 13 сентября 2024 6486
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Сегодня будем готовить ПОЛЕЗНЫЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ бананово-миндальные оладьи. Они получаются сытные и сладкие. Готовятся они без муки, сахара и крахмала. Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Без муки, сахара и крахмала! Как приготовить миндальные оладьи

Сегодня будем готовить ПОЛЕЗНЫЕ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЕ бананово-миндальные оладьи. Они получаются сытные и сладкие. Готовятся они без муки, сахара и крахмала. 

Рецепт без глютена: полезные бананово-миндальные оладьи

Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. 

Давайте готовить!

Ингредиенты (на 4 порции):

  • банан - 2 шт. среднего размера
  • яйца - 2 шт. (больших)
  • миндальное (или кокосовое) молоко или вода- ¼ стакана 
  • миндаль - ¾ стакана (измельчить до состояния муки грубого помола)
  • экстракта ванили- 1 ч.л.
  • корица (молотая) - 1 ч.л. молотой корицы (можно еще добавить по вашему вкусу)
  • кокосовое масло или топленое сливочное масло - 1 ч.л.

Без муки, сахара и крахмала! Как приготовить миндальные оладьи

Как приготовить:

1. В блендер нужно поместить следующие ингредиенты: молоко, яйца и бананы (предварительно размять их вилкой). Измельчить до состояния пюре равномерной констенции.

2. Теперь добавляем миндаль (размолотый в муку), корицу и ваниль. Хорошо перемешиваем блендером.

3. Нагреваем сковороду. Смазываем маслом и начинаем печь блины диаметром 4-5 см. Выпекаем на среднем или маленьком огне. Пока жарим - периодически смазываем маслом сковороду. 

Приятного аппетита! Готовьте с любовью! econet

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Источник: https://econet.kz/

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