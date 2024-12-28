Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Восхитительный теплый салат из печеной свеклы

Восхитительный теплый салат из печеной свеклы

Источник: Econet 28 декабря 2024 6384
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Сегодня будем готовить теплый, ароматный, вегетарианский салат из печеной свеклы. Такой салат вполне может быть и гарниром и самостоятельным блюдом.  Этот рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Восхитительный теплый салат из печеной свеклы

Сегодня будем готовить теплый, ароматный, вегетарианский салат из печеной свеклы. Такой салат вполне может быть и гарниром и самостоятельным блюдом. 

Рецепт вегетарианского салата из печеной свеклы

Этот рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Ингредиенты:

  • Свекла
  • Лук (красный и сладкий)
  • Томаты черри
  • Стручковая зеленая фасоль
  • Орехи пинни (или кедровые орехи)
  • Бальзамический уксус
  • Оливковое масло
  • Морская соль
  • Черный перец (молотый)

Восхитительный теплый салат из печеной свеклы

Как приготовить:

Для начала необходимо испечь свеклу. С данном рецепте лучше использовать именно испеченную свеклу, т.к. именно это придает салату особый вкус.

Далее на оливковом масле необходимо поджарить лук. А порезать лук нужно не как обычно, а "лепестками", т.е. вдоль, а не поперек. На сковороду к луку добавляем фасоль и томаты черри. Если еще добавить ложечку бальзамического уксуса или меда, то получится чудная карамель.

Орехи обязательно нужно предварительно поджарить, так они гораздо вкуснее.

Свеклу режем кубиками, а теперь все овощи нужно перемешать. Попробуйте. Может и не будет необходимости заправлять бальзамическим уксусом и маслом оливковым, т.к. их достаточно было при жарке. Перчим и солим по вкусу.

Теплый салат готов.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

еда рецепты салат как приготовить свекла вегетарианский raw оливковое масло

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мудрость - это возрастное замедление работы мозга, приводящее к невозможности принятия скоропалительных решений.
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.