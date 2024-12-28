Восхитительный теплый салат из печеной свеклы

Сегодня будем готовить теплый, ароматный, вегетарианский салат из печеной свеклы. Такой салат вполне может быть и гарниром и самостоятельным блюдом. Этот рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Сегодня будем готовить теплый, ароматный, вегетарианский салат из печеной свеклы. Такой салат вполне может быть и гарниром и самостоятельным блюдом.

Рецепт вегетарианского салата из печеной свеклы

Этот рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Ингредиенты:

Свекла

Лук (красный и сладкий)

Томаты черри

Стручковая зеленая фасоль

Орехи пинни (или кедровые орехи)

Бальзамический уксус

Оливковое масло

Морская соль

Черный перец (молотый)

Как приготовить:

Для начала необходимо испечь свеклу. С данном рецепте лучше использовать именно испеченную свеклу, т.к. именно это придает салату особый вкус.

Далее на оливковом масле необходимо поджарить лук. А порезать лук нужно не как обычно, а "лепестками", т.е. вдоль, а не поперек. На сковороду к луку добавляем фасоль и томаты черри. Если еще добавить ложечку бальзамического уксуса или меда, то получится чудная карамель.

Орехи обязательно нужно предварительно поджарить, так они гораздо вкуснее.

Свеклу режем кубиками, а теперь все овощи нужно перемешать. Попробуйте. Может и не будет необходимости заправлять бальзамическим уксусом и маслом оливковым, т.к. их достаточно было при жарке. Перчим и солим по вкусу.

Теплый салат готов.опубликовано econet

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