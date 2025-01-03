Идеальный зимний детокс-коктейль

Эта ягода замечательное противопростудное средство. Клюкву просто необходимо включить в свой рацион людям, склонным к повышенному давлению.Ученые из Китая доказали, что употребление ягоды значительно уменьшают риск развития язвы желудка.

Если вы не из тех людей, у которых есть много времени для приготовления завтрака, то этот рецепт антиоксидантного клюквенного смузи для вас. Для него понадобится всего лишь несколько ингредиентов. Клюква содержит витамины, клетчатку и множество минералов, что делает эту ягоду идеальным продуктом для детокс-коктейля, который очистит организм и наполнит его необходимыми элементами.

Клюквенный смузи

Даже замороженная клюква сохраняет все свои полезные свойства. Эта ягода замечательное противопростудное средство. Клюкву просто необходимо включить в свой рацион людям, склонным к повышенному давлению. Ученые из Китая доказали, что употребление ягоды значительно уменьшают риск развития язвы желудка.

Приготовить напиток не составит большого труда — просто бросьте ингредиенты в блендер, взбейте и насладитесь вкусом. Либо возьмите с собой на работу или учебу.

Ингредиенты:

1 стакан свежей замороженной клюквы

1 яблоко, очищенное

1/2 стакана миндального молока (или другого на ваш выбор)

1/2 стакана воды

1/2 чайной ложки молотой корицы

1/2 чайной ложки молотой куркумы

Приготовление:

Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Подавайте, предварительно посыпав корицей и клюквой. Наслаждайтесь!

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