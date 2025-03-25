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Диетические сырники в духовке: простой рецепт!

Источник: Econet 25 марта 2025 6328
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Сегодня будем готовить безглютеновые сырники из миндальной и кокосовой муки. Рецепт простой, быстро готовится и получается очень вкусно.Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Диетические сырники в духовке: простой рецепт!

Сегодня будем готовить безглютеновые сырники из миндальной и кокосовой муки. Рецепт простой, быстро готовится и получается очень вкусно.

Как приготовить безглютеновые сырники из миндальной и кокосовой муки

Такой рецепт понравится и будет полезен для людей, которые ведут здоровый образ жизни и следят за своим питанием, а также для тех кто соблюдает пост и хочет похудеть. Давайте готовить!

Ингредиенты:

  • масло гхи или кокосовое масло - ¼ стакана
  • стевия - 3-4 капли (можно использовать кленовый сироп 80 мл)
  • лимонный сок - ¼ стакана или 5 ст.л.
  • экстракт ванили - ½-1 ч.л.
  • миндальная мука - 1-1/3 стакана (можно заменить на: размолоть миндаль, а затем просеять)
  • кокосовая мука - 2 ст.л. (просеять)
  • лимонная цедра - 1 ст.л.
  • сода - ½ ч.л.
  • соль - 1/8 ч.л. 

Диетические сырники в духовке: простой рецепт!

Как приготовить:

1. В большой емкости нужно растопить масло гхи или кокосовое масло (то какое решили использовать в рецепте).

2. Отдельно в небольшой миске смешиваем: экстракт ванили, стевию и лимонный сок. (Если используете кленовый сироп, то можно смешивать все ингредиенты в одной емкости с растопленным маслом).

3. Далее вливаем, получившуюся лимонную смесь, в теплое масло. Перемешиваем.

4. Теперь добавляем остальные ингредиенты: кокосовую и миндальную муку, цедру лимона, соду и соль. Хорошо перемешиваем. Если тесто сложно перемешивать, то необходимо добавить 1-2 ст.л. воды (или лимонного сока). Муки больше не добавлять. Теперь пускай тесто полежит 3-5 минут. По истечении времени поместить тесто в холодильник на 30 минут. За это время тесто застынет.

5. Нагреваем духовку до 175 градусов Цельсия. Противень застилаем пергаментной бумагой. 

6. Далее из теста нужно скатать в шарики. Кладем шарики на противень и слегка прижимаем ладонью сверху - должны получиться кружочки-сырнички.

7. Ставим сырнички выпекаться в духовку: это занимает 12-15 минут в зависимости от размера. 

8. По истечении время выпекания - обязательно дать сырникам остыть. Пускай лежат на противне пока не остынут, т.к. до момента остывания - сырники очень хрупкие.

9. Хранить в закрытой емкости и в холодильнике.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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