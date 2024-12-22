Как приготовить веганский майонез: 3 рецепта

Cегодня представляем вашему вниманию 3 рецепта приготовления вегетарианского безглютенового майонеза. Этот продукт можно использовать не только как заправку к салату, но также его можно использовать для приготовления всевозможных соусов. Такой рецепт вегетарианский будет очень полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, для тех кто постится, а также для тех кто хочет похудеть. Давайте готовить!

Cегодня представляем вашему вниманию 3 рецепта приготовления вегетарианского безглютенового майонеза. Этот продукт можно использовать не только как заправку к салату, но также его можно использовать для приготовления всевозможных соусов.

Такой рецепт вегетарианский будет очень полезен людям, которые следят за своим питанием и ведут здоровый образ жизни, для тех кто постится, а также для тех кто хочет похудеть. Давайте готовить!

3 рецепта приготовления вегетарианского майонеза

1. «Фасолянез» без яиц и сои

Ингредиенты:

белая фасоль - 2 стакана (предварительно сваренная)

лимонный сок - 2 столовые ложки

яблочный уксус (или белый винный) - 1 столовая ложка

соль - ½ чайной ложки

мёд или сироп агаве - 1 чайная ложка (по желанию)

сухая горчица - ¼ чайной ложки

оливковое масло - 2/3 стакана

Как приготовить:

Помещаем в блендер фасоль, соль, винный уксус, лимонный сок, мёд и сухую горчицу Взбиваем до кремообразного состояния.

Теперь понемногу начинаем добавлять оливковое масло. Когда добавили масло, продолжаем еще пару минут взбивать.

Готовый «фасолянез» переложить в стеклянную ёмкость. Перед употреблением пускай постоит в холодильнике хотя бы 3-4 часа.

2. Маслянистый безглютеновый майонез из соевого молока

Ингредиенты:

соевое молоко - 1/2 стакана

лимонный сок - 1/4 стакана

оливковое масло - 3/4 стакана

соль - 1 чайная ложка

свежие травы

Как приготовить:

Помещаем в блендер лимонный сок, соевое молоко и соль. Пускай постоят пару минут. Затем взбиваем на самой высокой скорости и по чуть-чуть добавляем оливковое масло.

Продолжаем взбивать пока масса не начнет загустевать. Потом перекладываем в стеклянную емкость и ставим в холодильник на пару часов. В это время масса загустеет еще больше. Перед тем как использовать можно смешать с травами. На выходе получается около 2-х стаканов.

3. Безглютеновый майонез низкокалорийный

Ингредиенты:

тофу (мягкого) - 400 грамм

мёд - 1 столовая ложка

яблочный уксус - 2 столовые ложки

соль - 1/2 чайной ложки

сухая горчица - 1/2 чайной ложки

Как приготовить:

Все ингредиенты помещаем в блендер и взбиваем. Безлютеновый майонез готов.

Приятного аппетита. Готовьте с любовью! econet

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