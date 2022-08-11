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Удивительно вкусный напиток для очищения крови

Источник: Econet 11 августа 2022 6308
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Свекла является одним из лучших источников антиоксидантов. Свежая свёкла идеально подходит для приготовления детокс-напитков, она очищает и поддерживает функции печени. Зеленая, листовая часть свеклы также съедобна. Молодые листья можно добавлять в смузи и салаты. Помимо многих других преимуществ для здоровья, свекла также добавляет яркие цвета в пищу.

Удивительно вкусный напиток для очищения крови

Свекла является одним из лучших источников антиоксидантов. Свежая свёкла идеально подходит для приготовления детокс-напитков, она очищает и поддерживает функции печени. Зеленая, листовая часть свеклы также съедобна. Молодые листья можно добавлять в смузи и салаты. Помимо многих других преимуществ для здоровья, свекла также добавляет яркие цвета в пищу. Гранатовый сок просто необходим  при малокровии, повышает гемоглобин, благодаря высокому содержанию железа. К тому же, гранат очищает кровь! Сок граната — эффективный онкопротектор.

Свекольно-гранатовый супер лимонад

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Ингредиенты: 

  • 2 свеклы 
  • 1/4 стакана гранатовых зёрен
  • 1 лимон, средний 
  • мед по вкусу 

Удивительно вкусный напиток для очищения крови

Приготовление: 

Очистите свёклу, нарежьте кубиками и положите в блендер. 

Добавьте зерна граната, сахар по вкусу и выдавите лимонный сок. Взбейте его до однородной массы. Затем добавьте 2 стакана воды и снова взбейте. Процедите и подавайте напиток охлажденным. Наслаждайтесь!

Готовьте с любовью! econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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