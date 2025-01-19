Как приготовить восхитительный густой йогурт

Кальций, калий, белок, витамин В - все это содержится в таком привычном для нас продукте, как йогурт. Благодаря живым био-бактериям йогурт укрепляет иммунную систему, обладает противораковым действием (особенно рак груди и толстой кишки), предотвращает запоры, диарею, метеоризм, воспалительные заболевания кишечника, остеопороз, улучшает состояние кожи, волос и ногтей

Кальций, калий, белок, витамин В - все это содержится в таком привычном для нас продукте, как йогурт. Благодаря живым био-бактериям йогурт укрепляет иммунную систему, обладает противораковым действием (особенно рак груди и толстой кишки), предотвращает запоры, диарею, метеоризм, воспалительные заболевания кишечника, остеопороз, улучшает состояние кожи, волос и ногтей, а также создаёт неблагоприятную среду для развития вагинальных инфекций, таких как кандида (молочница).

Густой йогурт с клубникой

Ингредиенты:

1 кг йогурта

2 столовые ложки меда

2 столовые ложки розовой воды

щепотка соли (больше или меньше по вкусу)

Для начинки

клубника, нарезанная

¼ стакана фисташек

розмарин и сушеная роза

несколько веточек мяты

2 столовые ложки меда

Приготовление:

Положите марлю (сложённую в несколько раз) в миску. Поместите ткань так, чтоб ее края свисали с миски. Смешайте йогурт, мёд, розовую воду и соль. Выложите эту смесь в марлю, подвесьте на кухне и дайте лишней жидкости стечь в течение 8-10 часов. Лучше всего сделать это с вечера, так как на утро йогурт будет уже готов. Перед подачей, выложите йогурт в сервировочную миску, разровняйте ложкой. Затем добавьте клубнику, украсьте мятой, розмарином и сушёной розой. Полейте мёдом. Наслаждайтесь!